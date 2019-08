Stefano Bettarini: “Pedinato da un detective!”/ “Nicoletta Larini sempre più gelosa”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. I due sono in vacanza tra Ibiza e Formentera e su Instagram si divertono a postare scatti e video insieme. Una coppia che abbiamo imparato a conoscere soprattutto grazie a Temptation Island Vip, esperienza che pare abbia lasciato un po’ scottata la Larini. Una deduzione scatenata da alcune dichiarazioni fatte da Bettarini al settimanale Chi. “Lei non è guarita (sorride, ndr). – ammette l’ex calciatore, che poi spiega – La sua gelosia è aumentata.” Stefano è però ormai abituato a questo tipo di comportamento: “In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare.” Così svela anche un retroscena: “Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective”.

Stefano Bettarini pedinato da un detective per la gelosia della fidanzata

Stefano Bettarini svela alle pagine di Chi che la sua fidanzata Nicoletta Larini lo ha fatto pedinare da un detective “quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo. Ma il miglior detective sono io, infatti è rimasto a mani vuote.” conclude. Non serve detective per un uomo che si dice realmente innamorato, anche se confessa che “Figli e nozze sono un capitolo chiuso. Ho già due figlioli che amo (Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Simona Ventura, ndr) e anche per le nozze ho già dato.” Non è dunque disposto a convolare a nozze con la sua bella Nicoletta, ormai consapevole della volontà del suo compagno.

