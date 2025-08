GF, Simona Ventura pensa all’ex marito per la sua edizione NIP: Bettarini furioso, ecco cosa ha detto davvero sui social!

Finisce male il sogno dei fan di rivedere Simona Ventura e Stefano Bettarini insieme al Grande Fratello NIP. Le voci della nuova edizione vedevano l’ex marito della conduttrice nei panni di inviato speciale, ruolo che all’epoca aveva ricoperto Marco Liorni e che nel corso del tempo è stato cancellato dalla produzione. Per questa nuova avventura della Tigre di Chivasso c’è grande fermento, dato che il pubblico non vede l’ora di scoprire come sarà questo GF old school.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo tv, che ha aggiunto un dettaglio non da poco: a volere la presenza di Stefano Bettarini sarebbe stata proprio la conduttrice ed ex moglie, dato che lui ha già partecipato più volte nei panni di concorrente e che quindi sarebbe un personaggio preparato. Peccato, che a poche ore dalla voce diffusa dal settimanale lo stesso Bettarini è intervenuto sui social negando tutto e smentendo quanto detto sul web riguardo al suo lavoro accanto a Simona Ventura, lasciando i fan a bocca aperta dopo una risposta davvero inaspettata.

Stefano Bettarini smentisce le voci sul Grande Fratello NIP: colpa del passato?

Nelle scorse ore è apparsa una storia su Instagram dove Stefano Bettarini si è sfogato rispetto al rumor della sua partecipazione al Grande Fratello. Ebbene, molto probabilmente non sarà lui a ricoprire il posto vintage di Marco Liorni, e nemmeno quello di possibile concorrente. Anzi, l’ex marito di Simona Ventura è apparso piuttosto scocciato riguardo alle indiscrezioni sul Grande Fratello: “Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose e ai valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento“. Così Stefano Bettarini ha gelato tutti, deludendo chi lo aspettava di nuovo a fianco a Simona Ventura.

Eppure, ad alcuni la sua non partecipazione non sembra affatto una novità dato che al Grande Fratello Vip Stefano Bettarini era stato squalificato per una bestemmia. All’epoca gli autori e la redazione amavano pulire in modo molto ‘cattivo’ i concorrenti che sbagliavano, e lui si era lamentato di essere stato mandato via ingiustamente. Peccato, poteva essere la sua occasione per rimediare.