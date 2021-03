Stefano Bettarini, stoccata a Simona Ventura?/ “So cos’è l’amore grazie a Nicoletta!”

“Ti conobbi poco più che una ragazza, sono trascorsi anni da quel giorno e quella ragazza è divenuta donna, la mia!” Inizia così la bellissima dedica d’amore scritta da Stefano Bettarini per la sua fidanzata Nicoletta Larini che oggi, 3 marzo, compie 27 anni. Tra rose e palloncini rossi, i due hanno festeggiato questo giorno speciale a casa, e Stefano ha voluto stupire la sua compagna con una dedica molto romantica che recita così: “Tu e i tuoi occhi, tutti i finalmente della vita concentrati in quella meravigliosa luce, la tua. Sei la persona che si incontra quando la vita decide di farti uno splendido regalo, ed anche in questo giorno, sei tu a donarti a me. Vedi, amare non è solo guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Noi e solo noi, gli unici a poter godere appieno di questo straordinario percorso che è una vita insieme.”

Stefano Bettarini e la frecciatina alle ex (Simona Ventura compresa!)

La dedica scritta da Stefano Bettarini per Nicoletta Larini si conclude però con una frase che ha scatenato qualche commento su Instagram e che qualcuno ha interpretato come una chiara frecciatina alla sua ex moglie Simona Ventura. La frase in questione è: “Ricorda, se so che cosa sia l’amore è grazie a te!” Parole inequivocabili, che lascia dunque pensare che sia stata la Larini l’unica a fare battere davvero il cuore dell’ex calciatore. Chissà cosa ne penseranno tutte le ex di Bettarini, di certo Nicoletta ha accolto questa dichiarazione con grandissima felicità.

