Stefano Bettarini “Tommaso Zorzi sparirà”/ “Quelli intorno a lui lo spremeranno e..”

Non è la prima volta che si parla di Tommaso Zorzi in questi giorni e non è nemmeno l’ultima. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2020 è ormai finito sotto la lente della televisione commerciale e continua ad essere ovunque a discapito di quello che potrebbe essere il suo futuro. Proprio su questo punto è intervenuto un veterano dei reality ovvero Stefano Bettarini che, racchiudendo il pensiero di molti, pensa che questo gioco al massacro dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 è destinato ad andare a sbattere contro il muro dell’insuccesso e tutto a causa delle persone che lo circondano e che continuano a spremerlo fino a quando non lo butteranno via. Accuse precise e molto forti da parte dell’ex calciatore ai danni dell’entourage di Tommaso Zorzi che proprio mercoledì scorso ha confermato la sua presenza al Maurizio Costanzo Show anche dal prossimo mese di ottobre.

Stefano Bettarini “Tommaso Zorzi sparirà”

Secondo quanto riporta Gossipetv sembra proprio che durante la live con Sorge ha spiegato che non apprezza gli opinionisti dell’Isola ma, soprattutto, ha detto la sua su Tommaso Zorzi e quello che sta succedendo adesso nella sua vita: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Ne ho visti tanti passare dai reality. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”. Come finirà davvero per Tommaso Zorzi quindi?

