STEFANO BETTARINI “UN UOMO CI PROVÒ CON ME”/ “Minacciai di picchiarlo, ancor oggi…”

Nel corso della sua intervista a Rivelo, Stefano Bettarini ripercorre in un’ora tutta la sua vita. Dal matrimonio con Simona Ventura (da cui ha avuto i figli Niccolò e Giacomo), al divorzio vissuto come un ‘lutto’, Bettarini parla di sé come mai prima d’ora. Non mancano le rivelazioni inedite, tra cui quella che riguarda un brutto incontro che fece in un locale qualche anno fa. Al centro del racconto, un omosessuale di circa 45 anni che gli fece una proposta a dir poco squallida. “Mi offrì in cambio dei soldi”, spiega Bettarini durante la sua ospitata da Lorella Boccia. “Io gli dissi: ‘Levati o ti do una zompata”. L’ex calciatore era in compagnia di amici, gli stessi che oggi – in qualità di testimoni – ricordano ancora quel momento. Non è difficile, quando si frequentano i posti sbagliati, fare certi brutti incontri. E forse è proprio l’ambiente del jet set che favorisce queste esperienze malsane.

