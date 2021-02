Stefano Bettarini Vs Alfonso Signorini/ “Piegato ai potenti, peschi nel torbido e…”

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini dopo la mancata squalifica di ieri di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020. A differenza di altri che si sono lamentati e hanno inveito contro la mancata squalifica, Stefano Bettarini è uno dei pochi che ha ragione di farlo visto che nei mesi scorsi è stato mandato via per quello che lui ha definito un intercalare toscano. Molti altri concorrenti sono finiti alla gogna in questa edizione e in quella scorsa sempre ad opera della produzione e di Alfonso Signorini ed è proprio contro di lui che l’ex marito di Simona Ventura inveisce sui social al grido di: “Avresti dovuto dare il giusto esempio…. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia”.

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Piegato ai potenti, peschi nel torbido e…”

Ma poi l’attacco di Stefano Bettarini si fa via via più duro e rilancia: “Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle!”. Alla fine chiude il suo attacco spiegando che è stata vittima di un “pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”.



