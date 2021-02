Stefano Bettarini vs Selvaggia Lucarelli/ “Tu sì che te ne intendi di performance…”

Stefano Bettarini risponde alle accuse social di Selvaggia Lucarelli che, nei giorni scorsi, parlando proprio di quanto accaduto con Alda d’Eusanio, ha puntato il dito contro la produzione del Grande Fratello Vip 2020 e contro la stessa Mediaset, rea di aver messo insieme personaggi non per le loro storie ma proprio perché delle bombe ad orologeria. In particolare, a TPI.it, Selvaggia Lucarelli aveva scritto: “Se uno come Bettarini.. viene richiamato in quel reality, vuol dire che si cerca quel tipo di dinamica, che non è “chiamiamo uno che fa accedere qualcosa”, ma “chiamiamo uno che fa succedere quel tipo di cose”. Bettarini non è Taricone, non è il provocatore intelligente..”. Proprio in relazione a queste frasi e a questa analisi, oggi Stefano Bettarini ha deciso di rispondere via social con una serie di storie in cui invita la giornalista ha scegliere un solo mestiere alla volta nella vita e impegnarsi in quello fino a raggiungere le vette più alte, proprio come ha fatto lui nella sua vita.

Stefano Bettarini contro Selvaggia Lucarelli: “Cosa fai nella vita non si è capito!”

L’attacco di Stefano Bettarini a Selvaggia Lucarelli diventa via via più intenso e incalzante concludendo: “Comincerei quindi con un esame introspettivo e solo dopo averne tratto vantaggio andrei oltre, perché ad ora, i tuoi eventuali meriti, cosa tu faccia realmente nella vita non si è mica capito! Lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell’universo femminile”. Alla fine Bettarini si definisce un professionista, in tutto quel che fa, e alla fine colpisce duro dandole quello che sembra essere un suo consiglio spassionato: “I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci!”. Arriverà la risposta della Lucarelli adesso?



