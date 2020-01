Stefano Bollani/ Il compositore di Milano adottato da Napoli (Danza con me)

Stefano Bollani ha già all’attivo una collaborazione importante con l’Etoile più rinomato in Italia. E oggi, mercoledì 1 gennaio, è pronto a ritornare al fianco del ballerino in occasione di Roberto Bolle – Danza con me 2020, dove interverrà al fianco di Andrea Bocelli. Seduto al suo pianoforte, accompagnerà il grande tenore e l’interpretazione del protagonista, in coppia con la Prima Ballerina Nicoletta Manni. “Per la prima volta in televisione il terzetto”, dice Bollani sui social, mostrando un momento del dietro le quinte grazie al promo diffuso sul piccolo schermo in questi giorni. Prima la guida dei due ballerini in pista, poi le prove con Stefano Bollani, sulle note della sua Con te partirò. Clicca qui per guardare il video di Stefano Bollani. Prima di accogliere il nuovo anno, il compositore è stato inoltre uno dei protagonisti del Capodanno a Napoli, festeggiato appena ieri. Il giorno precedente ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città partenopea, per poi festeggiare con tutti i presenti in Piazza Plebiscito. In quest’occasione, il Maestro ha scelto di fare affidamento ad un repertorio interamente dedicato all’immortale Renato Carosone.

STEFANO BOLLANI E LA SUA NAPOLI “L’AMO PIU’ DI RIO DE JANEIRO”

Da milanese a napoletano: per Stefano Bollani ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli è di sicuro un grande onore. Il capoluogo campano dopo tutto è sempre stato nel suo cuore, tanto che tre anni fa ha deciso di realizzare il suo disco Napoli trip, un viaggio all’interno della napoletanità, grazie ai grandi successi del repertorio classico. “Ho sempre amato questa città che vive di estremi, fra grandi difficoltà e grandi gioie e che ho frequentato moltissimo, perfino più di Rio, l’altra mia passione”, ha detto a Il Fatto Quotidiano. Tutto è iniziato grazie all’amore per Renato Carosone, per poi estendersi ad ogni aspetto della città. “Mi piace l’energia che la pervade e che arriva da sotto, dal territorio, dal vulcano, ma non volevo darne una visione troppo personale. Per questo ho chiamato a raccolta molti amici che hanno collaborato a creare una visione d’insieme”. Purtroppo i giorni successivi al Natale non sono stati del tutto positivi per Stefano Bollani, visto che ha dovuto dire addio al manager Mario Guidi. Il jazzista ha avuto modo di sostenerlo nella sua carriera tempo fa e si è spento a Foligno lo scorso 27 dicembre, a causa di una malattia fulminante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA