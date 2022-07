Stefano Bollani/ “Siamo fatti di musica, è una sola e non va catalogata”

Stefano Bollani e il successo di Via dei Matti numero 0

Stefano Bollani tra gli ospiti dello speciale “Il Volo – Tributo ad Ennio Morricone” in onda in prima serata sabato 2 luglio. Per il compositore, pianista e cantante conosciuto anche come scrittore, attore teatrale, umorista e showman si tratta di un graditissimo ritorno a pochissimi giorni dalla serata speciale del suo programma “Via dei Matti numero 0”. Un grande successo per il pianista che conduce il programma con la compagna Valentina Cenni. Proprio parlando dello show ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “in questo momento però è una cosa che ci piace moltissimo. L’idea di entrare nelle case degli italiani, all’ora di cena, per fare della musica e presentare loro artisti che a noi piacciono, è un grande privilegio ed è come se fosse la nostra stanza dei giochi. Quindi in questo momento è la nostra priorità”.

Parlando di come è nata l’idea di “Via dei Matti numero 0”, Bollani ha raccontato: “il Brasile era nelle corde di entrambi quando ci siamo conosciuti, e da molti anni. Da ragazzini, entrambi ascoltavamo musica brasiliana. Ci abbiamo messo pochissimi minuti a capire che a entrambi piacessero Caetano Veloso e Chico Buarque. La passione era comune, avevamo fatto entrambi viaggi in Brasile per lungo tempo e lì ci siamo trovati”.

Stefano Bollani e la musica: “è la cosa più simile al movimento degli astri, all’armonia delle sfere e del cosmo”

Stefano Bollani dalle pagine di Vanity Fair, invece, si è soffermato a parlare di musica. “La musica è una sola: dividerla in generi e archi temporali è solo un modo per catalogarla” – ha detto a gran voce il pianista e compositore che ha poi citato Platone, Pitagora dicendo – “lo dicono anche i fisici quantistici. Siamo fatti di musica. La musica è la cosa più simile al movimento degli astri, all’armonia delle sfere e del cosmo, al modo in cui è fatto un fiore, che ci sia sulla Terra. Inoltre, può aiutare l’integrazione e lo scambio di idee”.

Parlando dello show di successo di Rai3 spazio anche alla figlia Frida Bollani che, all’età di 17 anni, ha pubblicato il suo primo album. Proprio il padre parlando del talento della giovane ragazza ha detto: “viviamo la vita insieme. I primi video di lei sul web li ha diretti Valentina Cenni”.











