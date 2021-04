Stefano Bongarzone è morto/ Rita dalla Chiesa: “Rimarrai nell’anima, dopo 30 anni..”

Stefano Bongarzone è morto, il noto hairstylist e make up artist, spesso protagonista in tv in casa Rai con i suoi consigli di bellezza, si è spento all’età di 55 anni. La notizia è arrivata dalla stampa locale già nelle scorse ore ma adesso è Rita dalla Chiesa a ricordarlo su Facebook non solo nei panni di storica cliente ma anche di amica e “sorella”, come una persona con la quale ha vissuto grandi emozioni per trent’anni e che adesso l’ha lasciata da sola. Stefano era un punto di riferimento nel settore del beauty e spesso ha presto parte a svariate trasmissioni televisive in cui dispensava consigli nel settore lavorando spesso con molti personaggi nel mondo della tv. I funerali si terranno il giorno 6 aprile presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo proprio in quello stesso quartiere che ormai anni fa lo ha visto debuttare con il suo negozio.

Stefano Bongarzone è morto, Rita dalla Chiesa piange l’amico sui social

Lui stesso sul suo sito si è spesso definito “operaio del mio lavoro” sottolineando il fatto di aver dedicato la sua vita alle donne anche se in realtà non le ha mai capite. A piangerlo oggi ci sono l’ex moglie Laura che le ha dato un figlio, Marzio, e anche il su compagno, Manfredi, al quale era legato ormai da anni. Rita dalla Chiesa la sua storia la conosce bene visto che nel post che lo ricorda in questo momento difficile ha voluto evidenziare la loro profonda amicizia fatta di lacrime e di consigli, che lei spesso non seguiva: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme…Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano”.

Ecco qui il post integrale:

Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due… Pubblicato da Rita Dalla Chiesa su Giovedì 1 aprile 2021

