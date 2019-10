Stefano Bonolis e Candice Hansen/ Matrimonio, papà Paolo: “Rinunciai a lui per la carriera ma…”

Nel giorno in cui Paolo Bonolis e la sua compagna, Sonia Bruganelli, sono ospiti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a “Verissimo”, i riflettori tornano inevitabilmente ad accendersi pure sul loro figlio Stefano e Candice Hansen, l’influencer statunitense che ha fatto breccia nel suo cuore e che da poco diventata sua moglie. Il conduttore televisivo che è di casa sulle reti Mediaset è reduce assieme alla Bruganelli di una trasferta negli States in quel di New York proprio per le nozze del figlio e, come hanno rivelato di recente, nel mese di novembre hanno già in programma una nuova cerimonia dato che ad essere portata all’altare questa volta sarà l’altra figlia, Martina. “Speriamo che gli altri figli aspettino almeno un po’” ha avuto modo di scherzare Bonolis in merito ai matrimoni ravvicinati. E sarà proprio del recente matrimonio del figlio Stefano ma pure degli altri figli che Bonolis e sua moglie parleranno a “Verissimo”, contenti della scelta del figlio che, da parte sua, proprio nelle ultime ore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto assieme alla procace Hansen ancora vestiti da novelli sposi e scrivendo nella didascalia accanto in inglese: “Parto con mia moglie per un’altra avventura: la vita è bella” dal momento che i due erano in partenza presso il JFK International Airport della Grande Mela.

STEFANO BONOLIS E LE NOZZE CON CANDICE HANSEN

Ma di Stefano Bonolis e anche di Candice Hansen papà Paolo ha già avuto modo di parlare in questi giorni e dalla preview della lunga chiacchierata che questo pomeriggio lui e Sonia Bruganelli avranno nello studio di “Verissimo” è emerso come per loro l’evento sia stato davvero emozionante, oltre che una sorta di punto di arrivo di un percorso lungo ma affrontato assieme: “Il giorno del matrimonio di Stefano ero emozionato e ora spero di diventare nonno” confessa lo storico sodale di Luca Laurenti ma poi spostando l’attenzione sulla sua Sonia che è stata importante nella sua vita: Bonolis infatti conobbe la donna quando era già padre di due figli ma lei “è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che c’è stato prima e ciò che c’è adesso, l’ha sempre fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò grato”, e ora che prima Stefano e poi quanto toccherà a Silvia farsi una propria vita per il conduttore sembra essere arrivato il momento di un primo bilancio, approfittando pure come ha fatto nella sua autobiografia di ringraziare coloro che hanno reso possibile che lui oggi sia un uomo felice.

PAPA’ PAOLO, “RINUNCIAI A LUI PER LA MIA CARRIERA, MA ORA…”

A proposito del rapporto tra Stefano Bonolis e suo papà Paolo, quest’ultimo ha svelato alcuni aspetti davvero inaspettati e, dal suo punto di vista dolorosi: infatti lo showman e conduttore ha ricordato come per il primogenito nato dal suo precedente matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller (da cui è nata poi anche Martina) lui abbia sofferto molto anche per via di una decisione di cui non smette di pentirsi. “Per mio figlio Stefano ho sofferto molto: l’ho cresciuto fino a quando aveva quattro anni ma poi il mio lavoro mi ha portato lontano: ho rinunciato a lui per la mia carriera” ha ammesso amaramente Bonolis che di questo aspetto poco conosciuto della sua vita ha parlato per la prima volta già nella citata autobiografia. “Mio figlio prima l’ho perso e poi l’ho ritrovato: Stefano era nato in un periodo in cui non ero ancora appagato della mai vita” si è giustificato il conduttore, spiegando che per questo motivo non ha saputo rinunciare al richiamo della carriera. “Oggi però siamo molto vicini: lui è cresciuto libero e generoso” aggiungendo di essere felice per lui e di apprezzare molto sua moglie Candice Hansen.

Visualizza questo post su Instagram Off with the wife on another adventure. Life is good. Un post condiviso da stefano.bonolis (@stefano.bonolis) in data: 16 Ott 2019 alle ore 1:16 PDT





