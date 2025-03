Tra gli ospiti della puntata de La Volta buona di lunedì, 3 marzo, c’è anche Stefano Borgia. Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto una lunga lista di personaggi: da Vittoria Puccini a Vladimir Luxuria, da Luisa Corna ad Adriana Volpe e Pago, fino ad Annalisa Minetti e Valerio Scanu. Tra interviste e dibattiti, la conduttrice avrà anche modo di parlare nuovamente con il cantante. Ma chi è esattamente Stefano Borgia? Stefano è nato a Roma e ha 62 anni. Negli anni, ha composto alcune delle canzoni più importanti del panorama musicale italiana, scrivendo per artisti come Mina e Toto Cutugno.

La volta buona cancellato oppure no?/ Prevista una staffetta Caterina Balivo e Bianca Guaccero

“Ho scritto tante canzoni ma quella che più mi fa emozionare è quella che ho scritto per Toto Cutugno, Le mamme. Mi ricordo di averla scritta sul pianoforte a casa di mia madre e mi ricordo la sua mano sui capelli quando ho cominciato a farle ascoltare le prime note e le prime parole del testo”, ha raccontato il compositore. Stefano, infatti, ha sempre avuto un legame speciale con sua madre. Un altro suo celebre brano è “Portati via”, interpretato da Mina. Tra l’altro, proprio con questa canzone si è presentato alle blind auditions di The Voice Senior, nel 2023.

Caterina Balivo ‘attaccata’ in Estonia: polemica su ‘Espresso Macchiato’/ Lei sbotta: “Mafia non è tabù!”

Stefano Borgia, chi è l’ospite de La Volta Buona: la partecipazione a The Voice Senior e la vita privata

Nel 2023, a 60 anni, Stefano Borgia ha deciso di mettersi in gioco presentandosi a The Voice Senior, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. “Quando sei un cantautore nasci con questa voglia di far diventare le storie una canzone. Qualche volta, l’autore vorrebbe ritornare cantautore e spero che con The Voice avrò questa occasione”, con queste parole si era presentato davanti ai quattro coach del talent show. Dopo l’esibizione, aveva scelto di essere seguito da I Ricchi e Poveri, arrivando fino alla finale del programma. Alla fine, però, a vincere fu Maria Teresa Reale, concorrente del team di Clementino.

Caterina Balivo, chi è? Oggi compie 45 anni: la laurea mancata e i presunti ritocchini/ "Sono tutta naturale"

Nonostante ciò, per lui l’esperienza a The Voice Senior è stata fantastica, permettendogli non solo di riscoprire ancora una volta la passione per la musica, ma soprattutto di mettere in luce finalmente le sue doti canore. Per quanto riguarda la vita privata, Stefano vive a Roma con i suoi amati animali: un cane, Bello, e due gatti. Nella vita, ha raccontato di avere avuto quattro grandi amori: la musica, la famiglia, gli animali e le donne. A questo punto, chissà se, intervistato da Caterina Balivo a La Volta Buona, deciderà di raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita sentimentale.