Stefano Callegaro/ Da Masterchef all’Università della Pausa Pranzo: corsi esclusivi!

Edenred ha lanciato un’iniziativa unica nel suo genere. Parliamo dell’Università della Pausa Pranzo per i ristoratori con l’obiettivo di migliorare i propri piatti e il proprio servizio. I corsi sono rivolti a tutta la categoria che comprende ristoratori, proprietari di bar piccoli e grandi, tavole calde e fredde, ma anche agriturismi e tutte le tipologie di esercizi pubblici. Il vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia, Stefano Callegaro, attraverso vari incontri, anche virtuali, darà lezioni preziose insieme al team dell’Università della Pausa Pranzo. L’offerta si amplia toccando altri punti importanti. Basti pensare che si potrà accedere agli ultimi trend di mercato con varie sessioni di marketing della ristorazione, comunicazione nel punto di ristoro, personal branding e altro. Luca Palermo, amministratore delegato di Edenred Italia nel corso della presentazione dell’iniziativa a Milano ha spiegato il progetto.

Università della Pausa Pranzo: i corsi con Stefano Callegaro

Queste le dichiarazioni raccolte dal portale adnkronos: “Vogliamo aiutare la rete dei nostri ristoratori a evolvere rispetto ai gusti dei clienti e della pausa pranzo”. Palermo ha parlato dell’iniziativa in maniera dettagliata: “L’Università della Pausa Pranzo è un modo per stare vicino ai ristoratori, per fornire loro gli strumenti di miglioramento continuo dell’offerta e per coinvolgerli e farli sentire parte di una rete”. L’amministratore delegato è attorniato da partner di altissimo livello: “I nostri partner sono professionisti che conoscono molto bene il loro lavoro, quindi all’interno dell’Università intendiamo confrontarci insieme, imparare gli uni dagli altri, valorizzarci reciprocamente, sotto la guida di esperti del settore“. Lo chef Callegaro, che sarà protagonista con le sue lezioni, ha fatto capire come intende sviluppare il corso: “Il mio compito è quello di fissare l’attenzione sulla pausa pranzo, un momento che per anni è stato bistrattato e relegato a un panino in piedi, veloce e senza grande fantasia. Vogliamo dare la giusta dignità a questo momento, oggi che la cura di se stessi e la necessità di prendersi i propri momenti è diventata fondamentale”.

