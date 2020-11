Stefano Cassoli, marito di Roberta Capua/ “Nel cuore conservo..”

Stefano Cassoli, imprenditore immobiliare è il marito di Roberta Capua, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. L’ex Miss Italia ha incontrato il suo attuale marito nel 2008, pochi anni dopo la fine della sua travagliata relazione con Massimiliano Rosolino, durata dal 2003 al 2005. Nel 2008 Roberta Capua e Stefano Cassoli diventano genitori del loro primo e unico figlio, Leonardo, e nel 2011 decidono di sposarsi. La coppia ha voluto una cerimonia intima, riservata a pochi amici e parenti. Il matrimonio è stato celebrato nella sala rossa di Palazzo Accursio a Bologna con rito civile. Con la nascita del figlio, Roberta Capua ha deciso di allontanasi dal piccolo schermo e dedicarsi alla sua famiglia: “Non volevo delegare la crescita di Leonardo ad altri. Avendo la fortuna di poterlo fare, ho scelto di non lavorare. Ero consapevole che poi avrei avuto difficoltà a risalire in sella, ma mi sembrava più importante Leonardo”, ha raccontato in un’intervista a “Intimità”.

STEFANO CASSOLI: IL MARITO DI ROBERTA CAPUA

In una recente chiacchierata con Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”, Roberta Capua ha svelato che deve proprio a suo marito Stefano Cassoli la passione per la cucina: “Sono partita dalle ricette della famiglia di mio marito. A Bologna c’è una sorta di cultura gastronomica molto forte, sono molto legati alla loro tradizione. Così ho imparato a fare il ragù, che è diverso da quello napoletano”. E ha aggiunto: “All’inizio faceva solo lui il ragù, ora posso farlo anche io”. Nel corso della video chiamata, Roberta Capua ha parlato del primo lockdown, vissuto in compagnia del marito e del figlio Leonardo: “Io, mio marito e nostro figlio Leonardo, 12 anni, siamo stati molto uniti e certi momenti li conserverò sempre nel cuore”. Stefano Cassoli è molto riservato e non appare nemmeno sui profili social della moglie, ma dalle parole della Capua emerge tutto il loro amore.



