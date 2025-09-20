Chi è Stefano Caviglia, l'ex compagno di Fanny Cadeo? Con lui ha avuto una figlia, Carol, nata nel 2014: la storia è finita poco dopo

Per cinque anni, tra il 2011 e il 2016, Fanny Cadeo è stata legata all’imprenditore immobiliare Stefano Caviglia. I due, insieme, hanno messo al mondo una bambina, Carol Cadeo, nata nel 2014. La storia tra l’ex compagno di Fanny Cadeo e la showgirl non è andata sempre nella maniera giusta: i due, infatti, nel 2012, dunque appena un anno dopo aver cominciato la loro storia, hanno vissuto una crisi importante. Proprio durante quel periodo di rottura, Fanny ha scoperto di aspettare un bebè. La paura iniziale ha lasciato presto spazio all’emozione: Fanny ha così deciso di tenere quel bambino. Proprio dopo la nascita di Carol, però, Fanny Cadeo ha scelto di riavvicinarsi a Stefano Caviglia. L’imprenditore, dopo la nascita di Carol si è dimostrato un ottimo papà, molto presente e innamorato della bambina.

A Diva e Donna, Fanny Cadeo aveva spiegato: “Sono convinta che due persone debbano stare insieme solo se lo vogliono davvero, se sono veramente innamorati. Noi piano piano ci siamo riavvicinati”. I dunque, dunque, sono tornati insieme e sono stati una coppia per un altro paio di anni, fino al 2016 circa, quando poi si sono definitivamente lasciati.

Stefano Caviglia, ex di Fanny Cadeo e Carol, la figlia: “Mamma è un mito per me”

Dopo aver provato a stare insieme per il bene di Carol, Fanny Cadeo e il suo ex compagno Stefano Caviglia si sono lasciati definitivamente. I due non sono più tornati insieme ma ancora oggi sono in buoni rapporti e condividono i traguardi della piccola Carol, che tra l’altro ama cantare e nel 2024 ha preso parte a The Voice Kids arrivando fino in finale. “È un mito per me, facciamo un sacco di cose insieme. Fin da piccola mi ha sempre portata a teatro” ha rivelato proprio Carol parlando della mamma. Fanny, infatti, è stata al fianco della figlia anche durante l’avventura nel talent.