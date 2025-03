Tutto su Stefano Cainelli, il fratello gemello di chiara Cainelli

Serata speciale per Chiara Cainelli che, nel corso della puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 10 marzo 2025, torna a sorridere dopo gli ultimi giorni decisamente complicati. Nel corso della scorsa puntata, Chiara ha ricevuto durissime critiche da parte di Jessica Morlacchi e Stefania Orlando per aver giocato con Tommaso scatenando la gelosia di Mariavittoria. Chiara, dopo la puntata, si è spesso lasciata andare a sfoghi amari non trattenendo le lacrime. A rassicurarla sono state le amiche Zeudi Di Palma e Shaila Gatta ma, questa sera, per lei, arriva una delle persone più importanti della sua vita.

Lorenzo Spolverato choc su Javier Martinez: “Marcisci”, l’argentino: “E’ un bambino!”/ “Non parli in faccia…”

Chiara che si è raccontata attraverso la linea della vita, questa sera, riceve l’abbraccio di Stefano, il fratello gemello a cui è fortemente legata. Chiara ha parlato spesso del fratello svelando i dettagli del loro legame ma non svelando nulla su chi sia e sul suo lavoro.

Stefano Cainelli simile a Lorenzo Spolverato? Le parole della sorella Chiara

Pur non essendo un concorrente del Grande Fratello, Stefano Cainelli è spesso protagonista dei racconti che vengono fatti all’interno della casa. La sorella Chiara, infatti, ha più volte sottolineato l’incredibile somiglianza fisica tra il fratello Stefano e Lorenzo Spolverato ed è questo uno dei motivi per cui la 25enne si è legata al modello milanese. Tra Chiara e il gemello Stefano, inoltre, c’è un rapporto unico che, però, i due hanno costruito con il tempo.

Myrta Merlino tifa Stefania Orlando: appello a Pomeriggio 5/ Mediaset la vuole in finale al Grande Fratello?

A causa della separazione dei genitori, infatti, Stefano e Chiara hanno vissuto per un periodo lontani perché l’uno ha continuato a vivere con il padre e l’altra con la madre. Crescendo, però, il legame è diventato indissolubile ed oggi il fratello rappresenta una delle persone più importanti della vita di Chiara. “Quando sto male, puntualmente arriva lui a casa mia”, ha raccontato a Shaila.