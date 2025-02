Stefano: il nuovo cavaliere di Uomini e Donne e il rapporto con Gemma Galgani

Stefano, il cavaliere che è arrivato a Uomini e Donne nelle scorse puntate per conoscere Gemma Galgani, sta continuando la propria avventura nel parterre. Il cavaliere che è nato in Svizzera e arriva da Los Angeles, ha meno di 75 anni e, pur non avendo voluto svelare nel dettaglio la propria età, ha fatto intuire di essere più giovane di qualche anno della dama di Torino che ha accettato di conoscerlo. Il cavaliere, giunto in Italia, si è fatto convincere a partecipare a Uomini e Donne proprio per Gemma di cui, però, inizialmente, non aveva molta simpatia.

“Quando ti ho visto mi eri un po’ antipatica, scorbutica e prepotente”, ha detto il cavaliere presentandosi. Nonostante tutto. però, Gemma ha apprezzato la sincerità di Stefano che ha deciso di far restare in trasmissione per conoscerlo meglio, ma a quanto pare, la frequentazione non sta andando nel migliore dei modi.

Stefano e Gemma Galgani: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 febbraio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia Gemma Galgani che Stefano. La dama e il cavaliere si confrontano sulla frequentazione che non sta dando i frutti svelati. Gemma ritiene di aver trovato in Stefano un uomo freddo e distaccato. “Lui, poi, ha detto che preferisce le donne più giovani di 20 anni ed è evidente di non essere io”, afferma la dama al centro dello studio.

“Indipendentemente dal rapporto che io ho con Gemma, non mi piace perché puoi anche portarti bene gli anni, ma poi ti toglie i pantaloni… Questi sono i classici uomini che pensano di essere sempre giovani ma hai più di 70 anni e devi cominciare a fare i conti con questa cosa”, commenta Tina Cipollari. Maria De Filippi chiede se ci sia qualche, altra dama interessata ma non essendoci nessuna signora interessata, il cavaliere va via.

