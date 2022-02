Stefano Codegoni e Valeria Pasciuti, genitori Sophie/ Dopo la separazione…

Chi sono Valeria Pasciuti e Stefano, padre di Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. La modella romagnola è molto legata a entrambi i genitori: Stefano Codegoni e Valeria Pasciuti. Lui è nativo di Milano, ha 47 anni ed è un imprenditore di successo che nella vita coltiva molteplici interessi. Diventato genitore molto giovane, in seguito alla relazione avuta con la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, Stefano Codegoni, nonostante la separazione dalla donna, è sempre stato presente nella vita della figlia, alla quale è legatissimo. Vanta un seguito di quasi 23mila followers sul suo profilo Instagram ufficiale, e ama definirsi nella biografia social come un autentico sognatore, amante dei viaggi e della fotografia. Attualmente è impegnato con Man Lo Zhang, ex concorrente di origini cinesi del Grande Fratello, quello vero, 6.

Il rapporto tra Sophie Codegoni e la madre, Valeria Pasciuti, è stretto e fortissimo. Originaria di Varese, la donna è nata e vive a Tradate e dovrebbe avere circa 50 anni. Dopo un lungo percorso di studi ha iniziato la carriera da dentista, guidando il suo studio personale. La figlia ha sempre descritto la mamma come sua grande amica e confidente. Valeria Pasciuti si è separata presto dal suo ex marito Stefano Codegoni, il padre di Sophie. La gieffina aveva solo tre anni quando i genitori si sono separati, ma i coniugi sono rimasti in buonissimi rapporti e la ragazza è riuscita a costruire un bel legame con entrambi, definendo la madre come la sua migliore amica e confidente. Diverso tempo fa Valeria Pasciuti è intervenuta nella casa di Cinecittà per attaccare Jessica Selassiè, rea di parlar male alle spalle di sua figlia.

