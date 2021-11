Stefano Codegoni, papà Sophie Codegoni/ “C’è sempre stato imbarazzo tra noi”

Stefano Codegoni, il papà di Sophie Codegoni, ha sorpreso la figlia presentandosi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per farle una sorpresa. E’ stato un momento emozionante per l’ex tronista di Uomini e Donne che non si aspettava di vedere il padre in casa. L’incontro al Grande Fratello Vip ha rappresentato una svolta per il rapporto tra Sophie e il padre. Quest’ultimi, infatti, hanno avuto un rapporto particolare. Dopo la fine dell’amore dei genitori, Sophie è rimasta a vivere con la madre non potendo, così, avere con il padre un rapporto quotidiano.

Sophie Codegoni/ "Non voglio Gianmaria" e indossa il suo maglione al GF Vip

Sophie ha raccontato di aver sempre avuto un punto di riferimento nella madre e di non aver mai avuto complicità con il padre che, tra i genitori, è quello più severo come ha svelato l’ex tronista. Oggi che Sophie è cresciuta, tuttavia, stanno imparando a conoscersi e a trascorrere del termpo insieme.

Stefano Codegoni e il rapporto con Sophie e la compagna Man Lo

“Abbiamo un amore incredibile che ci lega ma anche tanto imbarazzo. Qui ho avuto modo di pensare tanto e credo che spesso sia stata anche colpa mia perché l’ho escluso, spesso non l’ho coinvolto e ho sempre visto come punto di riferimento solo la mamma. ‘Ti voglio bene’ gliel’ho fatto capire tante volte, il resto no e lui ci è stato tanto male. C’è sempre stato un certo imbarazzo tra di noi perché non siamo cresciuti insieme. È l’uomo della mia vita e lo sarà per sempre”, sono state le parole di Sophie durante l’incontro con il padre. Stefano Codegoni, a sua volta, ha dichiarato di non essere stato inizialmente d’accordo con la scelta di Sophie di partecipare al Gf, ma di aver cambiato idea dopo averla seguita durante le prime settimane.

Jessica Selassiè vs Sophie Codegoni/ "Voglio piangere...perché mi hai fatto questo?"

Stefano Codegoni, in coppia con l’ex gieffina Man Lo, inoltre, ospite del GFVip Party, ha svelato anche come è nata la storia con Man Lo che ha partecipato all’edizione del Grande Fratello di cui è stata protagonista anche Francesca Cipriani. “Nel 2008 lei abitava sopra al locale che gestisco. Non sapevo chi fosse. Una sera, dopo tre/quattro vodka-tonic l’ho bloccata prima di salire a casa e le ho detto di venire a bere qualcosa da me. Da lì non ci siamo mai lasciati e sono passati tredici anni“.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli 'adotta' Soleil Sorge/ “Mi piace molto avere una nipote così…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA