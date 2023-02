Stefano Coletta colpito in testa da telecamera a Sanremo 2023/ “In infermeria…”

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, è stato colpito in testa da una telecamera durante la finale del Festival di Sanremo 2023. L’episodio non si è visto in diretta tv ed è stato raccontato da Mara Venier nel corso della puntata di “Domenica In” successiva alla kermesse canora più celebre d’Italia: “Un nostro tecnico ha dato una botta alla capoccia del direttore, che dopo un attimo è impallidito e pensavo svenisse sulla sedia – ha svelato zia Mara –. Invece, si è disteso per terra e gli hanno messo sulla testa la borsa del ghiaccio. Dopo 40 minuti è tornato. In quel lasso di tempo è stato in infermeria, ma è successo di tutto. Non ha visto neanche il bacio tra Rosa Chemical e Fedez”.

STEFANO COLETTA COLPITO ALLA TESTA DA UNA TELECAMERA DURANTE LA FINALE DI SANREMO 2023: “OGGI SONO UN PO’ STONATO”

Stefano Coletta, in risposta alla spiegazione di Mara Venier, ha sottolineato: “Oggi sono un po’ stonato, come le canzoni che non vengono bene, però Sanremo non è Sanremo se non vengo da Mara. Sono qui per ringraziare il pubblico, perché non pensavamo che il quarto Festival di Amadeus potesse riunire tutta questa popolazione di fronte alla tv. È come se ci fosse uno scollamento tra quello che leggiamo da parte dei critici e quello che invece riscontriamo nei numeri. Per il Festival di Sanremo si ferma tutto il Paese”.

