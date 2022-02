Stefano Coletta/ “Mio nipote vuole la mascherina del bacio ad Amadeus”

«Sono stracontento, non voglio dire felice perché felicità è una parola che va usata per altre situazioni, ma sicuramente è stato un risultato straordinario. Un esito che premia un lavoro di tutta l’azienda, nonostante le difficoltà: abbiamo combattuto con la pandemia, per questo motivo i risultati premiano il lavoro del direttore artistico Amadeus»: è grande la gioia di Stefano Coletta per i risultati ottenuti dalla prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Intervenuto ai microfoni di Oggi è un altro giorno, il direttore di Rai 1 ha voluto ringraziare ed elogiare Fiorello, come sempre mattatore sul palco dell’Ariston: «C’era grande carica, voglio ringraziare Amadeus e Fiorello. Fiore ha fatto un atto di grandissima generosità. Nella vita c’è chi ha dei talenti, lui è un genio, è imprevedibile, è l’uomo meno noioso che conosca ed è generoso».

STEFANO COLETTA E IL BACIO AD AMADEUS

Uno dei momenti più divertenti della prima serata del Festival di Sanremo è senza dubbio legato al “bacio” con Amadeus, un siparietto organizzato in diretta da Fiorello. Stefano Coletta ha ironizzato: «Mi è arrivato un messaggio di mio nipote: “Zio quella mascherina la devi dare a me”. Questo è il segnale che il grande successo di questa prima serata è che quasi l’80% del target presente davanti alla tv era di persone con età tra i 15 ed i 24 anni. E’ l’ennesima prova che facendo un lavoro serio e tecnico sul prodotto si realizzano questi miracoli. In dieci anni il Festival ha portato questa quota dal 40% a quasi l’80%». Incalzato da Serena Bortone, Stefano Coletta ha parlato del ritorno all’Ariston di Laura Pausini, in programma questa sera: «La Pausini condenserà la storia di questo Festival, ha scritto una canzone insieme a Madame, altro talento. C’è la fusione tra i nuovi talenti e i grandi artisti».

