Stefano Coletta: “Sanremo 2022? Canzoni bellissime”/ “Un pensiero a Susanna Vianello”

Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” su Rai Uno nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio 2022. Nel dialogo con Eleonora Daniele, Coletta ha sottolineato la stanchezza, derivata dalle tre ore di sonno per notte, ma anche l’importanza di questo Festival di Sanremo 2022, che sta facendo registrare numeri record: “Abbiamo conseguito un dato straordinario anche ieri sera, risultato di una libertà creativa da parte di Drusilla Foer, che col monologo finale ha ammonito davvero noi tutti a non perdere più tempo e a concentrarci sulla ricerca delle nostre specialità come esseri umani. E poi, le canzoni non sono mai state così belle come quest’anno, merito sicuramente anche di Amadeus. Bene anche tutta la squadra Rai, con cui mi complimento”.

STEFANO COLETTA RICORDA SUSANNA VIANELLO: “SE OGGI FOSSE QUI…”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno, Stefano Coletta ha sottolineato che si tratta di “un Festival valoriale, che ogni sera ci ha consegnato uno spazio per fare il punto sulla nostra esistenza, privata e sociale. Le persone avevano bisogno anche di questo dopo la pandemia, di ridere”. Poi, approfittando della presenza in studio di Wilma Goich, il direttore di Rai Uno ha ricordato Susanna Vianello: “Era una mia cara amica. Forse oggi avremmo commentato insieme gli ascolti e la bellezza di questo Festival”.

