Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci fidanzati?/ “Suo nome sulla targa dell’auto”

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci sono fidanzati da mesi? I rumors lanciati da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo arrivano a Mattino5 dove Federica Panicucci tira fuori l’argomento in vista della puntata di questa sera e ne parla con Riccardo Signoretti (il primo a paparazzare i due insieme al mare quest’estate) e con Arianna David che lancia un’altra piccola curiosità. Se Gabriele Parpiglia parla di una relazione che va avanti ormai da qualche mese e di un tatuaggio che il pilota avrebbe fatto con la famosa frase che è passata sulla casa attaccare ad un aereo, un chiaro messaggio d’amore quindi alla bella Elisabetta Gregoraci che proprio a lui avrebbe dedicato i famosi colpetti al cuore ormai spariti nel nulla quando Alfonso Signorini glieli ha fatti notare.

Parlando a Mattino5, Riccardo Signoretti accoglie la notizia sorridendo e poi sfida i paparazzi a fotografare la targa dell’auto di Stefano Coletti, la Porsche che avrebbe comprato perché l’auto preferita di Elisabetta Gregoraci. Il direttore rimane così appeso stuzzicando la curiosità di tutti e della stessa Federica Panicucci che vorrebbe sapere qualcosa di più ma senza ottenere molto almeno fino a quando Arianna David ammette (usando il condizionale per evitare problemi) che la famosa targa riporterebbe proprio il nome di Elisabetta. Sarà vero oppure no? Sembra che il silenzio sulla liason sia dovuto sempre a questo fantomatico contratto che costringe la Gregoraci a non avere un fidanzato ufficiale fino al mese prossimo, sarà allora che sentiremo parlare finalmente di Stefano Coletti ufficialmente?



