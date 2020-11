Stefano Coletti, targa dedicata ad Elisabetta Gregoraci/ Alajmo: “Foto con il cane..”

A Mattino5 si parla ancora del Grande Fratello Vip 2020 ma soprattutto di tutto quello che è successo ad Elisabetta Gregoraci in questi giorni dopo la discussione con Selvaggia Roma e anche a Pierpaolo Pretelli. Il discorso però parte anche da quello che sta succedendo fuori dalla casa e, in particolare, dal suo presunto fidanzato, il pilota Stefano Coletti. Si è già parlato molto di lui in questi giorni soprattutto per via della famosa foto in cui posava con il cane proprio come la Gregoraci ha fatto con Pierpaolo al Grande Fratello Vip 2020. A dire la sua sulla questione ci ha pensato Andrea Franco Alajmo che ha raccontato di aver sentito alcune fonti vicine al pilota che, sicuramente, non avrebbe mai lanciato una frecciatina alla Gregoraci in quel modo. Alla fine si torna a parlare della famosa targa di Coletti che riporta le iniziali del nome della Gregoraci ma anche l’8 e il 2 il mese e il giorno di nascita.

Stefano Coletti, targa dedicata ad Elisabetta Gregoraci e Alajmo rilancia: “Foto con il cane..”

Detto questo si passa poi a quella che sarebbe la bombetta dell’ultima ora e, in particolare, Biagio d’Anelli ha raccontato a Federica Panicucci che nella notte è successo qualcosa proprio grazie all’arrivo dei nuovi concorrenti: “In casa è entrato il chirurgo Giacomo Urtis e parlando con Elisabetta Gregoraci rivela che a Montecarlo ci sarebbe una macchina con il suo nome sulla targa e lei a quel punto avrebbe detto ‘che amore’ dandosi nuovamente un colpetto sul cuore”. La showgirl quindi è pazza del pilota? A questa domanda è proprio il paparazzo ospite a Mattino 5 che risponde riportando voci da quel di Montecarlo: “Certo che è lui, lei e Stefano Coletti sarebbero fidanzati, vanno insieme a fare jogging, vanno a prendere il caffè, peccato che mi abbiano detto tutto dopo che la Gregoraci sia entrata nella casa”.



