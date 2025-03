Bianca Atzei, cantante nata a Milano ma di origini sarde, è felice al fianco di Stefano Corti ormai da diversi anni. I due si sono conosciuti dopo la fine della sua storia con l’ex pilota motociclistico Max Biaggi, che ha lasciato strascichi negativi nella vita dell’artista. Dopo aver superato questo momento complicato, però, Bianca Atzei ha conosciuto l’inviato de Le Iene Stefano Corti. Tra i due è cominciata una storia d’amore che in breve tempo ha portato i due a desiderare qualcosa di più importante. La coppia ha infatti cercato una gravidanza ma la prima volta che Bianca è rimasta incinta, non è andata a buon fine. La cantante ha infatti avuto un aborto spontaneo. Fin da subito i due ci hanno riprovato e il 18 gennaio 2023 è nato il loro primo figlio, il piccolo Noa Alexander, al quale la mamma ha dedicato un album di cover intitolato “Il mio canto libero”.

Ma chi è il compagno di Bianca Atzei? Stefano Corti, nato a Milano nel 1985, è un comico e dal 2013 lavora per Le Iene. Nel 2014 ha preso parte a Pechino Express mentre negli anni successivi ha cominciato a lavorare anche per MTV e RTL 102.5, proseguendo con il suo ruolo da inviato de Le Iene. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno festeggiato nel maggio del 2024 i cinque anni insieme.

Chi è Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei: “Se arrivasse una femminuccia…”

La storia d’amore tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti è cominciata dopo la sua uscita dall’Isola dei Famosi nel 2018. “Non avevo voglia di relazioni. Stavo bene con me stessa. Poi al concerto di Anna Tatangelo ci siamo conosciuti e lui mi ha corteggiata fino allo sfinimento, così ho ceduto” ha rivelato Bianca ricordando gli esordi della loro storia d’amore. Quando nel 2021 la coppia ha perso un figlio, per Bianca Atzei non è stato semplice andare avanti.

Fortunatamente nel 2023 è arrivato Noa Alexander, la loro grande gioia. Come raccontato dalla cantante, il compagno vorrebbe già un altro figlio. “Se arrivasse una femminuccia penso che dovrei licenziarmi e fare solo il padre per troppo amore. Devo convincere Bianca” aveva replicato Stefano Corti a Verissimo. Il compagno di Bianca Atzei, inoltre, ha spiegato che prima o poi arriverà anche la proposta di matrimonio… Quando meno se lo aspetta!

