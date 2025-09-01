Stefano Corti e Bianca Atzei sotto la lente d’ingrandimento del mondo del gossip: la coppia è in crisi?

Prima il presunto litigio, ora un viaggio in solitaria; si rincorrono le voci a proposito di una poderosa crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di una segnalazione di Gabriele Parpiglia che, restando in tema marittimo, parlava di acque agitate per la nota coppia. La cantante e l’inviato delle Iene sarebbero stati avvisati in spiaggia nel bel mezzo di una discussione particolarmente accesa. Addirittura il giornalista raccontava: “…Ha minacciato di lasciarla e andare via dalla casa”.

Ma è davvero crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti? Entrambi ignorano le voci che circolano nel mondo del gossip e anche sui social sembra esserci un silenzio che da un lato potrebbe far ben sperare ma che dall’altro potrebbe essere l’anticamera di un clima particolarmente teso. Come se non bastasse il retroscena del presunto litigio, spunta un nuovo indizio che – secondo alcuni – sarebbe ascrivibile al novero delle prove di un rapporto ai ferri corti.

Stefano Corti in Portogallo, Bianca Atzei assente: preludio della rottura?

Come racconta Gossip e Tv, Stefano Corti è di recente intervenuto sui social ma senza alcun riferimento al rapporto con Bianca Atzei e alla possibile crisi. Anzi, l’inviato de Le Iene ha raccontato di un suo recente viaggio in Portogallo e immediata sarebbe stata la reazione di alcuni utenti: “Lei che fine ha fatto?”. Un interrogativo lecito dati i rumor di queste settimane e considerata l’assenza negli ultimi scatti pubblicati da Stefano Corti.

Seppur incalzato dai fan sui social, Stefano Corti segue ancora la strada dell’indifferenza; come giusto che sia – se di crisi si tratta – di certo non ci si aspetta che l’inviato delle Iene lo confermi rispondendo una semplice domanda di un utente sui social. Nel frattempo, preoccupa anche il silenzio di Bianca Atzei; forse quanto prima saranno proprio i diretti interessati a fare chiarezza sulle voci di gossip.

