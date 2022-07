Stefano Corti fidanzato Bianca Atzei/ “Non sono perfetto ma quando ha perso bimbo…”

STEFANO CORTI, DOPO MAX BIAGGI È LUI L’UOMO GIUSTO PER BIANZA AZTEI

Ci sarà anche Bianca Atzei nel ricco parterre di artisti che animerà questa sera la nuova puntata di “Cornetto Battiti Live 2022”, il concerto estivo itinerante organizzato da Radio Norba e che, dopo aver completato il tour delle piazze pugliesi, è approdato in televisione. E, in attesa di ascoltare la performance della 35enne cantautrice milanese, storica ex compagna del centauro Max Biaggi, facciamo luce sulla sua vita sentimentale e in particolare sull’uomo che fa coppia fissa con lei oramai dal 2019.

Infatti dopo la fine (peraltro burrascosa, a quanto dicono i diretti interessati) della liaison con l’ex campione di motociclismo -che, a detta della Atzei, l’avrebbe lasciata senza mai spiegare i motivi- l’artista milanese ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Stefano Corti: e nel corso degli ultimi anni i due non hanno mai perso occasione di mostrare di aver ritrovato il sorriso assieme e lanciando pure qualche frecciatina polemica nei confronti di Biaggi e di quello che, nella versione fornita da Bianca, sarebbe stato un vero e proprio voltafaccia. Di due anni più grande della sua Bianca, Corti (classe 1985) è da diversi anni uno degli inviati de “Le Iene” anche se nella sua carriera c’è un ricco curriculum che l’ha visto lavorare prima nei villaggi turistici, poi come comico e in seguito diventare un apprezzato conduttore televisivo e radiofonico su RTL 102.5.

STEFANO CORTI, FIDANZATO DI BIANCA ATZEI, “QUANDO ABBIAMO PERSO IL BIMBO…”

Come si ricorda, la sua storia con la Atzei era cominciata in sordina e lontano dai riflettori ma all’epoca un curioso dettaglio aveva fatto alzare le antenne di Radio Gossip, ovvero una curiosa e repentina condivisione social del video del brano “La mia bocca” postato da Bianca. Galetto fu quello “share”, si potrebbe dire; da allora, pian piano, la coppia è uscita allo scoperto e purtroppo negli ultimi mesi, è tornata al centro delle cronache per il dolore di aver perso il figlio che la cantante portava in grembo. Sempre attraverso i propri profili social, la Atzei aveva annunciato di aver perso il bimbo che aspettava, spiegando tuttavia di essere stata messa al corrente dei medici del fatto che non aveva tantissime probabilità di completare la gravidanza.

Ad ogni modo, un dolore per la coppia che forse aveva cominciato a sperare che quella dolce attesa terminasse bene: peraltro per Stefano Corti non si sarebbe trattato del primogenito dal momento che la Iena è già diventata padre di Gabriele, il figlio nato da una sua precedente relazione. Se la Atzei a tal proposito ha parlato della sofferenza di questa perdita, ammettendo di essersi sentita un po’ già madre e di volerci riprovare, dal canto suo il fidanzato ha ammesso candidamente le difficoltà, da uomo, nello stare vicino a una donna in questi momenti difficili. “Per lei è stata più difficile, ovviamente, perché sono le donne ad avere il potere della vita nella pancia e nel cuore” aveva spiegato Stefano, ammettendo poi candidamente di “non essere perfetto” ma di aver provato comunque a farla sentire meno male standole vicino in quei momenti.











