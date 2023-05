Stefano Corti “Ho distrutto il cancello di Iva Zanicchi”/ “Sono scappato via, poi…”

Tra i racconti divertenti di Stefano Corti a Verissimo non ci sono solo quelli che riguardano la sua nuova paternità, ma anche un retroscena che riguarda Iva Zanicchi. Lo speaker radiofonico, volto noto de Le Iene, ha rivelato di aver distrutto il cancello della casa dell’artista alla fine della festa di compleanno. Stefano Corti, in qualità di fidanzato di Bianca Atzei, è stato infatti invitato alla festa per gli 80 anni dell’amata cantante.

“Quando ha compiuto 80 anni ha invitato Bianca Atzei e le ha detto di portare anche me”, ha iniziato a raccontare Stefano Corti. Poi è successo l’impensabile: “Alle 3 di notte faccio retromarcia per andare via, pensavo che i sensori avrebbero suonato; invece, ho beccato il cancello di Iva Zanicchi ed è caduto insieme alla cinta di mura. È stato tipo domino”.

Stefano Corti e la figuraccia con Iva Zanicchi

A far ridere il pubblico di Verissimo anche la reazione avuta da Stefano Corti: “Non sapevo cosa fare, sono scappato via con la macchina tanto non ci aveva visto nessuno, poi sono tornato indietro”. Ovviamente il compagno di Bianca Atzei ha provveduto al ripristino del cancello di Iva Zanicchi: “La mattina dopo siamo andati col papà di Bianca, che è muratore e sa fare le cose”. Stefano Corti, però, anche in quel caso ha provato a cavarsela con una battuta: “A una donna come te, con una carriera incredibile, cosa potevo regalare a 80 anni? Un cancello!”, le ha detto. D’altra parte, è consapevole della “figuraccia” che ha fatto.

