Stefano Corti mostra il cu*o/ Foto: “come rovinare i selfie a Bianca Atzei”

Per Bianca Atzei e Stefano Corti, la quarantena è sicuramente più dolce. L’inviato de Le Iene Show e la cantante, sempre più nnamorati, convivono da diverso tempo e, in questi giorni in cui si deve stare a casa per l‘emergenza coronavirus, trascorrono le giornate cucinando, giocando e intrattenendo i fans che li seguono sempre con tanto affetto. In questi giorni, Stefano Corti, in particolare, sta alleggerendo le giornate non solo della fidanzata, ma anche dei suoi followers. Oltre ad insegnare ai fans alcuni piatti tipici della cucina italiana, Stefano tira fuori il suo lato più ironico divertendosi anche a rovinare i selfie della sua fidanzata. Bianca Atzei, in particolare, ha provato a scattare un selfie non immaginando la reazione del suo fidanzato che l’ha spiazzata mostrando il lato B a tutti.

STEFANO CORTI MOSTRA IL SEDERE NEL SELFIE DI BIANCA ATZEI: FAN SCATENATI

Stefano Corti è riuscito a strappare un sorriso a tutti i suoi fans. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato due foto in cui appare alle spalle della fidanzata Bianca Atzei, intenta a scattare un selfie. “Come rovinare i selfie a Bianca Atzei…

La quarantena comincia a farsi sentire”, scrive Corti che sta trascorrendo questi giorni con la fidanzata e la cagnolina. Il gesto divertente dell’inviato delle Iene ha avuto un successo enorme sui social con i fans che l’hanno ringraziato per aver regalato loro un momento divertente. Tantissimi i commenti e i like per Stefano Corti che, in questi giorni, ha anche dato il via alla rubrica di cucina “Corti e mangiato”. Oggi, la Iena ha così preparato delle gustose lasagne che la fidanzata Bianca Atzei ha molto apprezzato concedendosi anche il bis.





