Stefano Cucchi, 11 anni dalla morte/ Sardine: “Venne assassinato dallo Stato”

Il 22 ottobre del 2009, esattamente undici anni fa, la morte di Stefano Cucchi. Un evento che ha sconvolto l’opinione pubblica e sul quale sta finalmente emergendo la verità, dopo anni di battaglie da parte della famiglia, in particolare da parte della sorella Ilaria. Come ben sappiamo, il geometra romano morì mentre era sottoposto a custodia cautelare, ucciso di botte. Il corpo del giovane ricoperto di lividi e fratture in ogni parte del corpo non lasciò spazio a dubbi per i cari della vittima: Stefano non morì certamente per la droga o per una caduta dalle scale, o ancora per un attacco epilettico. La testimonianza di un carabiniere presente al pestaggio ha cambiato il corso degli eventi: nel novembre 2019 sono stati condannati due carabinieri – Di Bernardo e D’Alessandro – a 12 anni di carcere per la morte di Stefano Cucchi.

11 ANNI DALLA MORTE DI STEFANO CUCCHI

«Undici anni fa Stefano Cucchi venne assassinato dallo Stato», il ricordo delle Sardine con un post su Twitter. Ma sono davvero tanti i messaggi per ricordare il geometra, pensiamo alle parole di Amnesty: «Il 22 ottobre di 11 anni fa moriva Stefano Cucchi. La sua famiglia è diventata un esempio di coraggio e determinazione nella richiesta di giustizia e verità. L’accidentato iter giudiziario per stabilire la verità sul caso di Stefano Cucchi ha anche mostrato un sistema di coperture, depistaggi, insabbiamenti che necessita di essere spezzato per sempre. Mai più impunità!». Diversi esponenti politici hanno voluto ricordare Stefano Cucchi a 11 anni dalla sua morte, queste le dichiarazioni di Erasmo Palazzotto: «Stefano Cucchi è morto di lividi e solitudine. Non è morto di epilessia o di droga. È morto per mano di chi avrebbe dovuto tutelarlo. Sono diversi i casi di abusi in divisa ancora aperti, in Italia. Fare giustizia è un atto dovuto. Alle vittime e alle loro famiglie».



