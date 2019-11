Stefano Cucchi, sentenza oggi/ Imputati carabinieri e medici, Ilaria “siamo stremati”

E’ attesa nella serata di oggi la sentenza del processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano fermato per droga il 15 ottobre 2009 e morto dopo una settimana di detenzione nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini. Ci sono voluti 10 anni prima di giungere all’attesa sentenza, ben sette processi, tre inchieste e due pronunciamenti della Cassazione e solo oggi, forse, si arriverà a quella tanto agognata verità. I giudici della prima Corte d’Assise di Roma sono già entrati in camera di consiglio per decidere le sorti dei cinque carabinieri imputati – tre dei quali per omicidio preterintenzionale – e il verdetto è atteso non prima delle 18.00 nell’aula bunker di Rebibbia. In vista della decisione finale, il legame della famiglia Cucchi, l’avvocato Fabio Anselmo, all’AdnKronos ha commentato: “Dal punto di vista probatorio penso sia ampiamente dimostrata la violenza subita da Stefano tanto che alla fine quel pestaggio violentissimo è stato perfino ammesso dagli avvocati della difesa”. Il calvario di Stefano ha fatto seguito a quello giudiziario affrontato in questo ultimo decennio dalla sorella della vittima, Ilaria Cucchi, che alla vigilia dell’attesa sentenza ha commentato ai giornalisti presenti: “Sono momenti di estrema tensione perché sono passati dieci anni, è evidente ormai che Stefano è morto per le conseguenze di un pestaggio. Spero possa avere giustizia e riposare in pace”.

STEFANO CUCCHI, SENTENZA OGGI: LE RICHIESTE DEL PM

Sono cinque, in tutto, i carabinieri imputati nel processo sulla morte di Stefano Cucchi e che oggi conosceranno il loro destino, in seguito alla sentenza attesa per questa sera. Le accuse a loro carico vanno, a vario titolo, dall’omicidio preterintenzionale al falso ed alla calunnia. In merito alle richieste avanzate dal pm Musarò, per Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro ovvero i due carabinieri accusati di aver picchiato Cucchi, sono stati chiesti 18 anni di carcere. Per il terzo militare, Francesco Tedesco, raggiunto dalle stesse accuse, è stata chiesta l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Il carabiniere avrebbe assistito al pestaggio intervenendo successivamente per bloccare i due colleghi, come emerso dalla sua testimonianza resa a distanza di vari anni. Il pm ha poi chiesto la condanna a 3 anni e mezzo sempre a carico di Tedesco per l’accusa di falso e a 8 anni di carcere per il maresciallo Roberto Mandolini. Infine, per il reato di calunnia contestato a Vincenzo Nicolardi, Tedesco e Mandolini, il pm ha chiesto una sentenza di non procedibilità per prescrizione del reato. Ma è anche il giorno dell’esito, per la terza volta in una Corte d’Appello, del procedimento contro cinque medici del Pertini, imputati di omicidio colposo dopo due rinvii da parte della Corte di Cassazione che sembra diretto verso la prescrizione. Si tratta del primario del Reparto di medicina protetta, Aldo Fierro, e altri quattro medici, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo. Ad attendere le due sentenza sono oggi anche Giovanni Cucchi e Rita Calore, genitori del giovane 31enne Stefano, i quali come riferisce Il Fatto Quotidiano hanno commentato: “Ilaria ci ha dato la forza per andare avanti e cercare la verità. Quello che abbiamo giurato davanti a quel corpo massacrato è che non ci saremmo mai fermati e così faremo, andremo sempre avanti. Oggi ci auguriamo una svolta, i dati sono tutti a favore di una sentenza positiva, però ci sono dei segnali… Siamo molto agitati il fatto di avere come parte civile dei ministeri in altri processi è molto positivo perché vuol dire che dopo 10 anni finalmente lo Stato è vicino a noi e non siamo più soli”. E proprio Ilaria ha chiosato: “Io e i miei genitori stremati”.

