Continua il gossip intorno alla vita di Stefano De Martino e allo stesso tempo continua la corsa a scoprire chi è la nuova fiamma che gli sta accanto in quest’ultimo periodo. Pare infatti che il noto conduttore di Affari tuoi si sia rifatto una vita dopo la relazione con Belen Rodriguez, nonostante fino a pochi giorni fa non si era mai palesato con nessuna donna. Legatissimo al figlio Santiago e sempre presente nella vita del ragazzo, Stefano De Martino è il papà perfetto anche dopo il rapporto travagliato con la moglie.

Qualche giorno fa si parlava di un possibile flirt del conduttore con Emma Marrone, soprattutto dopo che erano stati avvistati insieme alla festa di Stasera tutto è possibile, cantando al karaoke spensierati. In queste settimane, invece, De Martino si è fatto vedere a Milano senza alcuna remora insieme ad un’altra donna di cui non si conosce il nome e nient’altro sulla sua vita. Coloro che l’hanno avvistata l’hanno definita come una bellissima donna dai capelli castani e mori. Chi sarà mai?

Stefano De Martino, chi è la nuova fiamma? Escluso ritorno con Belen

Stefano De Martino è stato avvistato in un locale milanese insieme ad una nuova ragazza di cui al momento non si conosce l’identità. I due sono stati avvistati in un bar e a segnalarlo è stato Amedeo Venza, il quale ha riportato la segnalazione di una fan. Sembrerebbe addirittura che il noto conduttore non si sia ritratto alla richiesta di autografi da parte dei fan, ma che anzi, si sia prestato a fare foto e video insieme al suo fedele pubblico che lo ha seguito in Affari Tuoi e in tutto il corso di Stasera tutto è Possibile.

Esclusa categoricamente anche la voce che vedeva De Martino tornare insieme all’ex moglie Belen Rodriguez, anche se fino a poco tempo fa, Gabriele Parpiglia aveva diffuso la voce dei due di nuovo insieme. Tutto è nato dal fatto che il conduttore era stato visto la notte a casa della showgirl anche se ancora non sono state rese note le motivazioni del loro incontro. Ad ogni modo, i due hanno già pronte le carte del divorzio, motivo per cui non pare esserci speranza di ritorno. Non ci resta quindi che attendere per scoprire se l’identità della nuova fiamma verrà rivelata dai due, o se semplicemente si tratta di un’amicizia portata avanti con costanza.