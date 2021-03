Stefano de Martino/ Ad Amici 2021 in versione giudice: “Sono commosso”

Stefano de Martino torna a casa, ad Amici 2021. Il lieto fine è finalmente arrivato e dopo secoli di battute, di pettegolezzi e di gossip sul presunto addio tra il ballerino e colei che l’ha lanciato, Maria de Filippi, ecco che i due mettono a tacere tutto con questo colpo di scena, con il ritorno del figliol prodigo. Non si capisce bene come il ballerino possa fare questo switch tra Rai e Mediaset e in molti se lo sono chiesti in questi giorni, ma quello che è certo è che adesso Stefano sarà giudice della fase serale di Maria De Filippi, lo stesso che gli ha permesso di conoscere Belen Rodriguez, ex moglie e madre di suo figlio, e lo stesso che lo ha fatto conoscere presso il grande pubblico. Proprio su quel palco ha mosso i suoi primi passi sostenuto da Garrison e attaccato da tutti gli altri per il suo fisico poco da ballerino, ma lo studio e il lavoro lo hanno portato in vetta al mondo dello spettacolo.

Da allievo a giudice di Amici 2021, il grande balzo di Stefano de Martino

Da allievo e ballerino professionista, da conduttore dal daytime a conduttore di programmi Rai e anche guest star nella fiction Che Dio ci aiuti 6, il percorso di Stefano De Martino continua ad evolversi anche se per molti per tanto tempo è stato etichettato come il fidanzato e poi il marito di Belen, un ragazzo privo di talento arrivato in tv solo per il gossip. In realtà il napoletano continua a lavorare sodo e chiusa la sua storia con Belen in modo definitivo dopo un piccolo riavvicinamento, adesso sta bene attento a chi frequenta tanto da rivelare in un’intervista che chi impara a stare da solo difficilmente poi torna in coppia o riesce a stare bene con un’altra persona. Forse per lui è arrivato il momento di dedicarsi solo al lavoro in attesa che arrivi la donna della sua vita? Le fan sono tutte in fila per conquistarlo e conoscerlo, questo è certo.

