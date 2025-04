Non tutto dura per sempre, figurarsi le conduzioni televisive: ecco, quindi, che la notizia sta rimbalzando in ogni dove. Stefano De Martino sarebbe pronto a lasciare la conduzione di Stasera tutto è possibile. Un colpo al cuore per il pubblico che ha seguito numeroso le ultime edizioni presentato dal conduttore napoletano che sta avendo risultati record con Affari Tuoi. Ma perché avrebbe deciso di mollare tutto proprio ora?

Secondo quanto si legge su FanPage il conduttore sarebbe pronto a dedicarsi ad altri progetti, per esempio a delle prime serate, e chissà che non si decida di schierarlo contro Maria De Filippi, che ha già triturato con le sue fauci Ne vedremo delle belle dell’amico Carlo Conti, che chiuderà in anticipo questo sabato per via degli ascolti bassi ottenuti nel corso delle precedenti puntate.

Stefano De Martino dice addio a Step? “Meglio lasciare ora all’apice del successo”

E sempre sul portale FanPage si leggono i motivi che avrebbero portato Stefano De Martino a lasciare Stasera tutto è possibile proprio ora che è uno dei programmi più seguiti del sabato sera: “Meglio lasciare ora all’apice del successo” piuttosto che sentirsi dire dagli spettatori ‘Ah, ancora lui?’. D’altronde il pubblico è sempre difficile da accontentare. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Al momento non ci sono molte ipotesi sul tavolo della Rai.

Stando alle anticipazioni il conduttore ha salutato il pubblico nell’ultima puntata di Step commosso dando appuntamento a un futuro non meglio imprecisato. Quindi non sa dove né quando tornerà uno dei programmi Rai più divertenti. Non si sa neanche chi potrebbe prendere il suo posto. Sta di fatto che Stefano De Martino – perché si è lasciato con Belen – nella prossima stagione tv si dedicherà ad altri progetti, in special modo si parla di programmi che siano in grado di andare contro Maria De Filippi su Canale5. Intanto sui social i fan gli chiedono a gran voce di ripensarci perché vivono per quel momento di allegria che avviene il martedì sera su Rai2

