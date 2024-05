Stefano De Martino al posto di Amadeus ad Affari tuoi e I soliti ignoti/ “Trattive in corso”, lo scoop

Stefano De Martino, attualmente alla conduzione di Stasera tutto è possibile su Rai2, potrebbe dare ben presto una svolta alla sua carriera. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, sembra che la trattiva per prendere il posto di Amadeus al timone di Affari tuoi e I soliti ignoti sia stata confermata.

Stando alla fonte, il presentatore campano avrebbe aperto una trattativa con la Rai per un passaggio ai due programmi di punta dell’emittente. Il portale scende anche nei dettagli parlando di “contratto con esclusiva triennale” e sottolineando che “la possibilità si è trasformata in certezza”. Sarebbe, dunque, ormai fatta per l’ex allievo di Amici che starebbe per progredire notevolmente nella sua scalata verso il successo televisivo.

Marcello Sacchetta smorza i toni dopo la stoccata a Stefano De Martino/ "Amicizia finita? Frainteso"

Stefano De Martino al timone di Affari tuoi e I soliti ignoti al posto di Amadeus?

Stefano De Martino è cresciuto molto a livello professionale negli ultimi anni, con conduzioni soddisfacenti e un indice di gradimento in crescita. Stando a quanto riporta TvBlog, il presentatore campano potrebbe essere prossimo a compiere il grande salto televisivo. Dopo l’annuncio da parte di Amadeus del passaggio sul Nove, De Martino sarebbe in trattiva per prendere in mano la conduzione dei due programmi di punta: Affari tuoi e I soliti ignoti.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: amicizia finita?/ Il coreografo rompe il silenzio

Si parla anche della semplice possibilità che l’ex ballerino si trasferisca con il suo Stasera tutto è possibile su Rai 1, con una versione del programma riadattata alle necessità della rete pubblica. Al momento non ci sono dichiarazioni, o note della stampa ufficiali che possano dare la certezza di quanto rivelato dal portale; si tratta solo di indiscrezioni che hanno bisogno sicuramente di ancora molto tempo per essere accertate. Non rimane che attendere ulteriori informazioni con il susseguirsi dei mesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA