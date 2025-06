Sono in tanti a sperare che il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, possa presto approdare a Sanremo. Ecco cosa ne pensa lui.

Stefano De Martino è stato uno dei volti più attesi dell’edizione 2025 del Festival della Tv di Dogliani. Ad accoglierlo, un pubblico caloroso e affettuoso, che ha seguito con attenzione e simpatia il suo intervento.

In un clima di informalità il conduttore ha fatto il punto sul suo intenso anno televisivo, segnato soprattutto dal claomoroso successo di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che ha ereditato da Amadeus, che ora ha traslocato (momentaneamente?) sul NOVE.

Una delle domande che i giornalisti non hanno potuto non fargli riguarda lo spinoso tema del Festival di Sanremo. Molti hanno voluto sapere se, dopo i tanti traguardi raggiunti, De Martino si sentisse pronto a calcare il palco dell’Ariston. Una domanda bollente a cui ha dato una risposta particolarmente brillante.

De Martino sul palco dell’Ariston?

L’ex ballerino diventato volto di punta della Rai ha soppesato accuratamente la risposta, parlando di tempi e maturità professionaale.

“Affari Tuoi temevo potesse non essere nella mia misura. Ho cercato di farmela andare e sono contento di questo momento. Due anni per condurre Sanremo? Se due anni fa mi avessero detto ‘fai Affari tuoi‘ mi sarebbe sembrata un’utopia, come oggi mi sembra un’utopia pensare al Festival. Magari mi auto-smentisco”, ha dichiarato il conduttore, aggiungendo: “Ne vorrei qualcuno in più perché per farlo bene ci vuole qualche capello bianco. Qualche capello bianco, ma spero di avere tutti i capelli“.

E poi la battuta, molto acuta, sul Festival della canzone italiana: “O cresco io o si rimpicciolisce lui”. De Martino ha anche raccontato l’inizio della sua avventura ad Affari Tuoi, nato come risposta all’uscita di scena di Amadeus. “Io faccio il programma perché si è creato un vuoto lasciato da Amadeus. Mi hanno chiesto se mi andasse di farlo. Ho detto sì, che me la sentivo, ma non ho passato una bellissima estate”.

E ha aggiunto, con la consueta schiettezza, che molti gli dicevano che non sarebbe affatto stato facile sostituire una star della tv italiana come Amadeus. “Sapevo che avrei trovato un mio modo, il problema era dopo quanto tempo. Il pubblico non è paziente. Sapevo che alla prima puntata non sarei stato a fuoco, mi aiutavano le basse aspettative su cui sto fondando la mia carriera“.

Abituato ai riflettori (ma anche ai giudizi affrettati), De Martino ha voluto dire la sua anche sul modo in cui viene percepito. “Lo so che la gente diceva: ‘Pensavamo fosse scemo e invece c’è una percentuale di bravura’. Il problema sarà in futuro. Più le cose vanno bene, più le aspettative si alzano. Una cosa può anche stancare“.