Da Amici ad Affari Tuoi passando per L’Isola dei Famosi: Stefano De Martino si è raccontato ai microfoni di In Camerino, il nuovo podcast dell’amico Marcello Sacchetta, disponibile su Youtube, rivelando alcuni retroscena della sua carriera dall’esordio fino ad oggi. Stefano si fa conoscere dal pubblico italiano prima come ballerino ad Amici di Maria De Filippi, poi come conduttore della sua striscia daytime.

“Amici è stata la palestra più grande per la TV. Per me fare il daytime è stato come fare la radio”, ha ammesso l’oggi conduttore affermato della Rai. “Quando ho iniziato a studiare danza venivo da tanti tentativi di vari sport. Volevo sentirmi bravo in qualcosa. Ho capito che la danza poteva gratificarmi, mi riconoscevo.” ha spiegato. Poi, però, si è fatta spazio in lui la volontà di affermarsi come conduttore, e un’importante occasione, dopo Amici, è arrivata grazie all’Isola dei Famosi.

Stefano De Martino: “L’Isola dei Famosi? Esperienza difficilissima”

“L’inviato all’Isola? È stato davvero difficilissimo. – ha raccontato Stefano De Martino, che ha lasciato il talent per spiccare il volo – Io accettai per provare a farcela con le mie forze. Fintanto che stavamo ad Amici, in quella bolla, eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria (De Filippi, ndr) che ci ha sempre protetti. Sapendo di andare a lavorare fuori dal quella produzione, sapevo di scontrarmi con una produzione anche meno filtrata.” Eppure, il sogno di rendersi indipendente e di provare a farcela da solo è stato tale da tuffarsi in questa nuova esperienza, seppur complicata.

Poco dopo è arrivato l’esordio da solista: “La vera prima conduzione da solo è stato Stasera tutto è possibile – ha ricordato De Martino, raccontando poi che – lì c’era un’aspettativa nei miei confronti bassa, erano tutti preoccupati, ma io ho cercato di non fare mia questa preoccupazione, anche perché io arrivavo dopo Amadeus. Ero in ansia, ascoltai tutti però poi mi sono lasciato andare, così come ho fatto per Affari Tuoi.” Un atteggiamento che, stando ai risultati, ha funzionato.