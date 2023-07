“Stefano De Martino arrabbiato, si è sentito tradito da Belen”/ Spunta il clamoroso retroscena sulla rottura

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: nuovo retroscena sulla rottura

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo essere stati discreti e riservati durante il loro ritorno di fiamma, da alcune settimane sono tornati al centro del gossip. Gossip esploso dopo la pubblicazione, da parte del settimanale Chi, di alcune foto in cui la showgirl è in compagnia di Elio Lorenzini. Foto che confermerebbero la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino il quale, dopo un viaggio a Londra con il figlio Santiago e una breve sosta a Milano, pare sia partito nuovamente.

Il conduttore napoletano, tuttavia, resta in silenzio non commentando il gossip esploso così come Belen che, pare, si sia trasferita in hotel per sfuggire ai vari paparazzi. Nel frattempo, intorno alla rottura tra Stefano e Belen, emerge un nuovo retroscena.

La presunta reazione di Stefano De Martino alla rottura con Belen Rodriguez

Come ha reagito Stefano De Martino di fronte alla nuova rottura con Belen Rodriguez. Pare che il conduttore “sia arrabbiato e che si sia sentito tradito”. A riportare tali dettagli è Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha riportato i dettagli di una segnalazione ricevuta. “Dicono che De Martino l’ha presa male si e’ sentito tradito dalla famiglia di Belen. […] La cosa strana è che tutti ancora si seguono, la famiglia di lei segue lui e viceversa“, si legge nella segnalazione.

Segnalazione che Deianira Marzano ha commentato così: “E ci manca pure che gli levano il segui per come si sono comportati accettando il tizio alla festa. Che De Martino non leva il segui, credo che in questo momento sia l’ultima cosa che gli interessa perché ha cose più importanti a cui pensare come il figlio“.

