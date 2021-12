Stefano De Martino: “Avvilente essere il ‘signor Belen’”/ “Etichette sminuiscono”

Stefano De Martino, nel corso di una intervista rilasciata a Repubblica, ha ricordato il periodo in cui ha avuto una relazione con Belen Rodriguez, da cui è nato anche il figlio Santiago. Un amore profondo, ma che soprattutto all’inizio lo ha portato a stare nell’ombra, mentre i riflettori erano sempre puntati sulla sua compagna, nel mondo della cronaca rosa ma anche a livello professionale. Dopo la rottura, invece, la situazione è cambiata.

“Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”, ha commentato.

Stefano De Martino: “Avvilente essere il ‘signor Belen’”. Il presente è diverso

Il presente di Stefano De Martino, tuttavia, è molto diverso: il ballerino, divenuto un vero e proprio showman, non è più il ‘signor Belen’, bensì è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi nel mondo dello spettacolo, togliendosi non poche soddisfazioni. La sua carriera parla da sé: da Amici a Made in Sud, passando per Italia’s Got Talent e Stasera tutto è possibile. Programmi in cui ha ricoperto ruoli diversi, senza mai demeritare.

Adesso tocca alla prossima avventura: dal prossimo 28 dicembre infatti Stefano De Martino sbarcherà da protagonista su Rai 2, in seconda serata, con Bar Stella, uno show di cui è anche autore. Ma non è tutto. Presto, infatti, il pubblico potrà valutare anche le sue doti da attore, dato che ha preso parte alle riprese del nuovo film di Checco Zalone, dal titolo Il giorno più bello. In merito alla sua situazione sentimentale, invece, tutto tace. Soltanto tanti rumors, ma nessuna conferma.

