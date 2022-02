Stefano De Martino “Belen? Nessun ritorno di fiamma”/ “Ci vediamo per Santiago”

Nonostante le voci insistenti delle ultime settimane parlassero di un ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, in realtà il presentatore e ballerino, ha smentito il gossip. Parlando oggi ai microfoni del noto settimanale Gente, l’artista campano ha spiegato: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più”.

Se è vero che negli ultimi tempi c’è stato un avvicinamento fra i due, il motivo, come spiega ancora Stefano De Martino, lo si deve a Santiago, il figlio che ha la coppia ha in comune: “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”. Quindi ha fatto ulteriormente chiarezza: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.

STEFANO DE MARTINO SMENTISCE RITORNO CON BELEN RODRIGUEZ: “LA MIA VITA SONO IL LAVORO, MIO FIGLIO E SUA MADRE”

Il ballerino ha quindi ‘giustificato’ le foto scattate dai paparazzi recentemente, e che lo ritraggono appunto con Belen Rodriguez, mercoledì scorso al timone de Le Iene: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale”. Quindi il conduttore ha aggiunto e concluso: “La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me” ha affermato: Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”.

