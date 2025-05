Ormai da qualche tempo si sprecano le lodi e i complimenti in favore di Stefano De Martino, mattatore in casa Rai in termini di ascolti e seguito; in particolare per la tanto attesa – e spinosa – eredità di Affari Tuoi dopo l’addio di Amadeus. Per il game show il risultato ha superato le attese: il conduttore campano è riuscito ad eguagliare il collega, salvo un breve periodo di adattamento, fino a superarlo in termini di share. Non meno rilevante il suo impatto su Rai Due con ‘Stasera tutto è possibile’; il varietà comico ha conquistato tutti anche con la stagione appena conclusa regalando sorrisi e soprattutto soddisfazioni sempre in termini di seguito. A quanto pare però, come riporta Gossip e Tv, una tripletta di bocciature si sarebbe abbattuta su Stefano De Martino.

Tre programmi tra le mani di Stefano De Martino e altrettante stroncature; più o meno questo quanto emerge da recenti indiscrezioni nel merito di alcuni progetti con protagonista proprio il conduttore campano. Dagospia avrebbe rivelato come i vertici Rai abbiano deciso di evitare la promozione di ‘Stasera tutto è possibile’ sulla prima rete: non proprio una bocciatura, bensì una sorta di tutela per non ‘bruciare’ l’enfant prodige della televisione italiana.

Stefano De Martino, ‘protetto’: i rumor sulle scelte Rai per 3 programmi

Ma non è tutto, Stefano De Martino – come riporta Gossip e Tv – sempre secondo Dagospia avrebbe dovuto proporre su Rai Due una variante televisiva del suo spettacolo teatrale, ‘Meglio stasera’. Nulla di fatto anche in questo caso; nella programmazione della seconda rete pare non risultare all’appello lo show del conduttore.

Infine, secondo TvBlog, sarebbe stato bloccato sul nascere un nuovo game show che avrebbe dovuto reggere il prime time in alternanza con Affari Tuoi. In questo caso, sembra che l’idea sia stata accantonata quasi sul nascere ma sempre nel tentativo di evitare una pressione a oltranza sulle spalle di Stefano De Martino che si sarebbe ritrovato con un carico non da poco dal punto di vista della gestione. Dunque, un labile confine tra bocciatura e protezione. In ogni caso, resta il grande lavoro di Stefano De Martino che, seppur con meno esperienza rispetto a colleghi noti, è riuscito a conquistare la materia prima del successo: la stima del pubblico.

