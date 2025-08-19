Nuovi sviluppi nel caso della diffusione del video intimo di Stefano De Martino e la compagna: i dettagli

Negli ultimi giorni, è scoppiato un vero e proprio caso mediatico che ha coinvolto Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Com’è noto, un hacker sarebbe riuscito ad accedere alle telecamere di sorveglianza presenti nella casa della Tronelli, estraendo dei video intimi senza l’autorizzazione della coppia. Da lì, il materiale ha iniziato a circolare su gruppi Whatsapp e Telegram e addirittura su un sito estero, successivamente oscurato. Insomma, si tratta di una vicenda molto grave, dato che è stata completamente violata la privacy del conduttore e della fidanzata, suscitando non poca indignazione online.

Stefano De Martino e i video privati online: arriva la dura reazione del conduttore/ Presi seri provvedimenti

Chiaramente, De Martino ha deciso subito di agire legalmente e, adesso, è intervenuto anche il Garante della Privacy. Quest’ultimo, infatti, ha imposto lo stop immediato a qualsiasi condivisione del materiale video e, in una nota ufficiale, ha poi ricordato che pubblicare o inoltrare quel materiale è effettivamente un illecito. Allo stesso tempo, l’Autorità ha parlato di un’istruttoria avviata per questo caso, con il Garante che si riserva di prendere tutte le misure ritenute necessarie, sanzionarie e correttive, una volta trovati i responsabili.

Stefano De Martino vittima di una "talpa"? Cosa c'è dietro la diffusione del video privato/ Scatta denuncia

Stefano De Martino presenta esposto alla Polizia Postale: i dettagli

Negli ultimi giorni, Stefano De Martino, tramite i suoi avvocati, ha presentato un esposto alla Procura di Roma e alla Polizia Postale, denunciando non solo la violazione della privacy, ma anche i commenti offensivi che hanno colpito lui, la compagna e il figlio Santiago, ancora minorenne. Difatti, a seguito della diffusione del video, Stefano e Caroline sono stati invasi da messaggi e commenti a dir poco inopportuni, alcune dei quali hanno coinvolto anche il figlio 12enne del conduttore. Sebbene il materiale sia stato rimosso, l’investigazione continua, con il Garante della Privacy che ha messo ufficialmente uno stop alla diffusione online dei video personali del conduttore e la fidanzata, Caroline Tronelli.