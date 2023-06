Stefano De Martino: che succede con Belen Rodriguez?/ Beccato allo Stadio Diego Armando Maradona con…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo in crisi? La verità, prima della Festa Napoli Scudetto

Sale l’attesa generale per la Festa “Napoli Scudetto” del 4 giugno 2023, con Stefano De Martino e il gossip sulla sua preannunciata crisi d’amore con Belen Rodriguez. Nell’attesa dei celebrativi, un evento televisivo nello speciale “La domenica sportiva” in onda in chiaro tv su Rai2 e in streaming online su Rai play.it al termine della partita trasmessa su Dazn Napoli-Sampdoria, quando parte la festa del club napoletano per il terzo scudetto storico conquistato alla league italiana di calcio SERIE A, Belen e Stefano replicherebbero indirettamente al pettegolezzo sul loro conto. Ad accendere il gossip sulla sospetta ennesima rottura della coppia da cui é nato il figlio primogenito Santiago, é in particolare l’avvistamento della modella argentina lontano dal bel Stefano, ex concorrente ballerino di Amici di Maria De Filippi sulle reti Mediaset e ora rodato conduttore e volto Tv Rai. Belen si palesava recentemente al torneo di polo Golden Cup al Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese, affiancata dall’amico argentino Sebastian Bernardez (molto affettuoso) e senza Stefano De Martino come accompagnatore.

Un dettaglio che le malelingue vedono come l’indizio di una preannunciata crisi matrimoniale. Ma i diretti interessati, seppur non ufficialmente, smentirebbero il chiacchiericcio. Entrambi i coniugi si lasciano immortalare nei rispettivi nuovi post, nel weekend della festa del 4 giugno 2023, mentre si trovano allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dov’é attesa la partita finale del torneo di Calcio Serie A e la festa napoletana. Tra le Instagram stories il bello e bravo De Martino introduce gli ospiti James Senese, Tullio De Piscopo e Nino D’Angelo, attesi al party di Napoli, e pubblicamente sul re dei social si lascia immortalare in uno scatto dove indossa una maglia dalla scritta “J’adore Napoli”, che si direbbe scattata nel mezzo delle prove per l’evento napoletano. E mentre tra gli internauti attivi online c’é chi gli contesta di non posare mai in foto con la moglie Belen e il figlio, alimentando il fuoco del gossip sulla presunta crisi matrimoniale con la Rodriguez, la modella argentina sembra smentire perentoria il chiacchiericcio.

Belen Rodriguez, Santiago e Stefano De Martino insieme allo Stadio Diego Armando Maradona

Tra le Instagram stories la bella e magnetica Belencita si lascia immortalare mentre é allo stadio napoletano, per poi fotografare anche il figlio avuto da Stefano, Santiago. Come a voler dichiararsi vicina al conduttore e marito, Stefano, nel giorno in cui lui é chiamato a condurre la Festa di Napoli Scudetto. Ma non é tutto. Come segnala The Pipol Gossip sul re dei social, inoltre, Stefano De Martino non si libererebbe mai della fede nuziale: “un altro dettaglio che non è sfuggito, è la fede al dito che Stefano non ha mai tolto…”.

