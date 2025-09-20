Paura per Stefano De Martino che è stato derubato del suo orologio del valore di 40mila euro: ecco cos'è successo.

Non è un periodo tranquillo per Stefano De Martino che, oltre a dover gestire la sfida degli ascolti con Gerry Scotti e La ruota della fortuna, oltre ai problemi di coppia con Caroline Tronelli, è stato anche vittima di un pesante furto che gli è costato migliaia di euro. Tutto è accaduto a Milano giovedì scorso quando il conduttore napoletano, con la sua auto, si trovava in via Castelbarco in zona Bocconi. Alcuni malviventi si sono così avvicinati e con il trucco dello specchietto hanno messo a segno un colpaccio.

De Martino, ignaro del trucco usato dai criminali, ha abbassato il finestrino per sistemare lo specchietto e, proprio in quel momento, è arrivato un altro scooter con due uomini che hanno provato a strappargli l’orologio che aveva al polso. Il conduttore napoletano ha provato ad opporre resistenza ma è stato minacciato dai malviventi.

Stefano De Martino e la reazione al furto

Di fronte alle minacce dei malviventi che, a quanto pare, sarebbero stati armati, Stefano De Martino non ha opposto resistenza consegnando l’orologio Patek Philippe del valore di 40.000 euro secondo quanto fa sapere l’Ansa. Successivamente, si è recato in questura per presentare denuncia. Nonostante il ritorno in tv non sia stato serenissimo, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Tv sorrisi e canzoni, ha spiegato di essere felice del momento che sta vivendo.

“Se sono felice? Sì. Nella vita faccio quello che mi piace e questo per me è il più grande privilegio che ci sia. Ovviamente nonostante la felicità ho anche bisogno di scattare ogni tanto. Come lo faccio? Spostandomi all’estero quando riesco. Appena ho tre giorni di fila non lavorativi vado per esempio a Londra. Mi serve per cambiare punto di vista, per andare in metropolitana, guardarmi in giro, nutrirmi di cose nuove e diverse“.

