Stefano De Martino choc: “Sono in analisi da due anni”/ “Mi avvicina a me stesso, mi fa capire come funziono”

Stefano De Martino non è solo l’ex marito di Belen Rodriguez; negli anni, l’ex allievo di Amici è giunto al successo grazie alle sue innate capacità di conduttore. Ai microfoni de La Stampa, il ballerino ha raccontato una pagina inedita della sua vita, quella che fa i conti con i periodi più infelici e bui.

“Sono in analisi da due anni, mi avvicina a me stesso e mi fa capire come funziono. Il bonus psicologico è fondamentale. Quell’ora alla settimana è fondamentale. Dovremmo andarci tutti: tante brutte notizie non ci sarebbero” afferma De Martino. Il conduttore ha poi svelato quanto conti per lui ridere: “Al di là del lavoro è motivo di vita. Forse non si può ridere di tutto e tutti ma si può sempre provare“.

Stefano De Martino, ai microfoni de La Stampa, ha poi affrontato il delicato tema della violenza di genere: “I bambini hanno una sensibilità maggiore verso la violenza, l’ambiente e i cambiamenti climatici. Possiamo imparare tanto da loro. Noi figli degli Anni Settanta Ottanta abbiamo ereditato un patriarcato imposto ma ora è in atto una rivoluzione” ha affermato.

Il conduttore ha aggiunto: “Credo che, più delle parole, sia importante l’esempio, se vogliamo tirare su uomini e donne migliori e consapevoli“. De Martino racconta cosa lo rende triste: “Poche cose. Con la tristezza bisogna farci i conti. E’ come il battito di ciglia, ogni tanto devi strizzarti gli occhi per idratarli. I momenti di sconforto, noia, grigiore, sono fisiologici: è la felicità che si prende una pausa. Sono ottimista. Se c’è una soluzione non c’è il problema, se non c’è è un fatto” conclude il ballerino.

