Ormai da alcune settimane si parla incessantemente dalla lite tra Cecilia e Belèn Rodríguez, anche se le due non hanno mai confermato i contrasti in corso. In realtà, al momento si tratta solo illazioni da parte degli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, secondo i quali le due sorelle avrebbero completamente reciso i rapporti per diversi motivi, uno tra questi la messa in guardia di Belen a Cecilia nei confronti di Ignazio Moser. Chi ha parlato molto di questa lite è stato anche Gabriele Parpiglia che ha voluto aggiungere diversi dettagli rispetto al tafferuglio creato nella famiglia Rodriguez, ad esempio il fatto che a differenza degli anni passati, Cecilia e l’ex moglie di Stefano De Martino hanno trascorso le feste del 1 maggio l’una lontana dall’altra.

Nelle ultime ore Gabriele Parpiglia ha pubblicato una notizia nella sua newsletter dove fa sapere che le sorelle sono rimaste separate anche in questo giorno di festa: Cecilia è rimasta a Milano mentre Belen è partita per una gita con una delle sue amiche e la secondogenita di Luna Marie . Eppure, anche se da fuori si parla tanto di loro, le sorelle Rodriguez non hanno ancora reso noti i motivi della lite e non hanno nemmeno confermato di essere in un periodo di rottura. Dopo tutto questo trambusto, molti si chiedono anche come abbia reagito Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina. Ebbene il conduttore di Affari Tuoi pare aver preso una linea ben precisa, scegliendo di rimanere estraneo ai fatti. Almeno per ora.

Stefano De Martino sceglie la famiglia: le feste con il figlio Santiago

Sarà che Stefano De Martino non ama troppo il gossip sulle faccende private o che per rispetto dell’ex moglie non si sia voluto immischiare, fatto sta che il presentatore Rai ha preferito trascorrere del tempo con suo figlio Santiago, scegliendo quindi la famiglia e il silenzio senza alimentare ulteriori speculazioni sulla vita della sua ex moglie e della sorella Cecilia. Corrono intanto le ipotesi sulla lite tra le sorelle Rodriguez e si fa sempre più strada la possibilità che la causa sia stato proprio Ignazio Moser, anche se al momento i fan della coppia non aspettano altro di sentire la verità di Cecilia nel nuovo podcast di Valentina Ferragni che ha cambiato rotta e si è è andata a YouTube