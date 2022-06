Stefano De Martino, come va con Belen Rodriguez?/ La risposta spiazza tutti

Maurizio Costanzo Show chiude i battenti con Stefano De Martino tra gli ospiti in studio

Il Maurizio Costanzo Show condotto dal consorte di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, giunge al suo epilogo nella puntata trasmessa il 1° giugno e in seconda serata su Canale 5, con un parterre di ospiti in studio vario e ricco di personaggi più o meno noti al grande pubblico del piccolo schermo. Tra quest’ultimi, ha presenziato al centro studio Stefano De Martino, il quale è reduce dal ruolo di giudice speciale coperto la fianco dei colleghi Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino dei The Kolors, ad Amici 21 di Maria De Filippi. E in occasione del suo intervento al Maurizio Costanzo Show, registrato in concomitanza con il quarantennale dal debutto del format di Costanzo in tv, Stefano De Martino non si è risparmiato alle curiose domande ricevute in studio. Questo, neanche quando si è ritrovato incalzato sul ritorno di fiamma che ora lo vede protagonista con l’ex consorte storica da cui ha avuto il primogenito Santiago e dalla quale ha divorziato, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino non si risparmia su Belen Rodriguez

“Come va con Belen?”, ha chiesto con una spiccata curiosità Maurizio Costanzo a Stefano De Martino, che di tutta risposta ha prontamente replicato con il suo inconfondibile savoir faire di one-man show from Napoli: “Bene, bene… come diceva una canzone… tutto il resto è vita!”. Il riferimento dell’ex ballerino di Amici è alla canzone Tutto il resto è noia di Franco Califano, che Stefano De Martino ha stravolto volutamente, ironizzando sull’ennesimo ricongiungimento avuto con la sexy showgirl Belen Rodriguez, dichiarando quindi che tutto ciò che avanza dopo “la noia” con l’argentina sia vita per lui, quando in realtà sarebbe tutto il contrario di tutto. E com’era prevedibile che accadesse, non sono mancati gli applausi scroscianti per la special guest al Maurizio Costanzo Show, da parte del pubblico spettante al Teatro Parioli di Roma. Stefano De martino ha, inoltre, divertito il pubblico -in puntata- con un simpatico sketch registrato insieme al duo comico pugliese, Pio e Amedeo, che hanno incalzato l’ex ballerino sul suo trascorso lavorativo nel settore ortofrutticolo.

