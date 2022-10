Stefano De Martino, compagno Belen Rodriguez/ “non vuole si parli di Antonino Spinalbese”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme

Stefano De Martino è il compagno di Belen Rodriguez. La coppia è tornata insieme e ci riprova per la terza volta infiammando il gossip. Oramai non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo insieme. La conferma è arrivata questa estate da una serie di scatti pubblicati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha paparazzato il ballerino e conduttore televisivo in compagnia della showgirl argentina intenti a scambiarsi baci passionali davanti al figlio Santiago. Dopo un periodo di prova, è arrivato il momento per Stefano e Belen di ufficializzare il loro ritorno di fiamma. Un grande amore quello tra i due iniziato dieci anni fa. Tutto è iniziato nel 2012 quando Belen e Stefano si incontrano per la prima volta negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi.

Inizia così l’idillio e una delle storie d’amore più seguite dal pubblico italiano. Belen e Stefano si sposano e dal loro amore nasce il piccolo Santiago. Due anni dopo il matrimonio, nel 2015, la coppia annuncia la fine del loro amore. Il motivo? A rivelarlo è stato l’ex ballerino dai Amici dalle pagine de La Repubblica: “a 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro, volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen‘ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez prosegue a gonfie vele. Per la showgirl argentina l’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì nata nel 2021, è solo un ricordo. Una storia consumatasi nel giro di pochissimi anni quella tra la Rodriguez e il concorrente del Grande Fratello Vip. “Ci conoscevamo poco” ha confessato Belen al settimanale Oggi precisando – “io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Poco dopo la nascita di Luna Marì per qualcosa si è rotto tra i due con la coppia che ha annunciato la fine del loro amore. Il resto è storia: il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino con cui è tornata per la terza volta. Che questa sia davvero la volta buona? Intanto la Rodriguez ha confessato: “Antonino ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.











