Stefano De Martino compie 30 anni/ Giornata in famiglia a Napoli e attico a Milano

Stefano De Martino compie 30 anni e tira le somme della sua vita e di quest’ultimo anno fantastico. Da quando ha deciso di mettere insieme le cose importanti della sua vita, il napoletano ha rinunciato un po’ al ballo e ha puntato alla tv e a rimettere insieme i cocci della sua vita privata portando a casa successo in entrambi i campi. Da una parte Stefano De Martino ha messo insieme il successo prima alla conduzione di Made in Sud e poi a quella di Stasera tutto è possibile, attualmente in onda nel prime time di Rai2, diventando un volto di punta del palinsesto firmato da Carlo Freccero. Non sappiamo bene se le cose cambieranno quando (e se) il direttore andrà via a novembre, ma sicuramente gli ascolti del napoletano sono sotto gli occhi di tutti. Dall’altro lato c’è la sua vita privata. Stefano De Martino ha fatto tanto per recuperare il suo rapporto con Belen Rodriguez e alla fine ce l’ha fatta.

STEFANO DE MARTINO, 30 ANNI TRA FESTE IN FAMIGLIA E SUPER ATTICO

Dalla tv alle mosse nella vita privata, Stefano De Martino ha corteggiato l’ex moglie, si è scusato per lei per gli errori fatti in passato trasferendosi a Milano e dimostrando di voler essere presente mettendo lei e Santiago al primo posto. In occasione dei suoi trent’anni, Stefano ha deciso di festeggiare in famiglia nella sua terra natia portando con sé anche i Rodriguez. Un ottimo pranzo con i sapori di Napoli e della Campania e, una volta a Milano, un nuovo attico dove vivere insieme alla sua amata Belen. Secondo quanto rivela Diva e Donna sembra proprio che i De Martinez presto si trasferiranno in uno splendido superattico, un appartamento molto grande, al terzo piano con superattico in una zona vip di Milano (si parla di almeno 8mila euro al metro quadrato). Al momento sembra che i due abbiano optato per un affitto e non per l’acquisto e sono in fase di sistemazione, ricominceranno in questo attico la loro nuova vita?

