Stefano De Martino festeggia 36 anni: cosa succederà ad Affari Tuoi

Stefano De Martino compie oggi, 3 ottobre, 36 anni. Di prima mattina, Stefano sembra aver ricevuto già dei regali speciali, pubblicando sulle storie Instagram delle foto di un mazzo di fiori e di un cornetto con una candelina. Non è chiaro se il cornetto sia stato un regalo della fidanzata Caroline Tronelli o di qualcun altro, ma è certo che lo showman ha già ricevuto numerosi auguri. Ma, i festeggiamenti sono appena iniziati. Difatti, questa sera, il conduttore sarà celebrato in grande durante la puntata di Affari Tuoi.

A quanto pare, direttamente dal Teatro delle Vittorie, ci saranno diverse sorprese per il compleanno dell’ex ballerino, con una puntata dedicata a lui. Non solo, tornerà di nuovo il comico, nonché suo grande amico, Herbert Ballerina, che sarà pronto a far divertire il pubblico e De Martino con un regalo speciale. Dopo un mese ricco di alti e bassi per il game show, a causa della concorrenza con La Ruota della Fortuna, la puntata di stasera sarà tutta dedicata al divertimento e ai festeggiamenti.

Stefano De Martino compie 36 anni: vita e carriera

Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, Stefano De Martino è diventato noto al grande pubblico nel 2009 grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso nel programma è stato un successo e, l’anno successivo, è entrato a far parte dei professionisti di ballo del talent. Nel 2012, la sua vita cambia completamente quando finisce al centro dell’attenzione mediatica a causa dello scandalo legato al tradimento dell’ex fidanzata Emma Marrone con Belen Rodriguez, che poi ha sposato e con la quale ha avuto il figlio Santiago, nato nel 2013.

Dopo un lungo periodo in cui si è parlato più di gossip che di carriera, negli ultimi anni Stefano ha deciso di lasciare la danza per dedicarsi alla conduzione, costruendo una carriera sempre più solida fino a diventare uno dei volti di punta di Rai 1, grazie al successo di programmi come Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile.